Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

103,85 EUR +1,91% (02.02.2017, 14:54)



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

103,902 EUR +1,88% (02.02.2017, 15:10)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von rund 17 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit ca. 2.500 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". Im Jahr 2016 begeht die Hannover Rück ihr 50-jähriges Bestehen. (02.02.2017/ac/a/d)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Aktienanalyst Volker Sack von der Nord LB:Volker Sack, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF).Der Rückversicherer habe heute erste Ergebnisse der Vertragserneuerungsrunde 2017 präsentiert. Wie im Vorjahr hätten rund zwei Drittel bzw. EUR 4.685 Mio. des Vertragsvolumens der traditionellen Schaden-Rückversicherung von EUR 7.326 Mio. zur Erneuerung angestanden. Dabei sei ein Vertragsvolumen von EUR 4.006 Mio. verlängert worden, während das restliche Volumen entweder gekündigt oder in modifizierter Form fortgeführt worden sei. Außerdem sei neues Volumen in Höhe von EUR 459 Mio. gezeichnet worden, so dass sich das erneuerte Prämienvolumen mit EUR 4.621 Mio. um -1,4% leicht reduziert habe.Die vom Herbst vergangenen Jahres stammende Guidance 2017 sei in Bezug auf Zielgrößen wie Bruttoprämienwachstum (leicht anwachsend) und Konzernergebnis (auf mehr als EUR 1.000 Mio.) erhöht worden.Der Konzern sei seiner Linie treu geblieben, Geschäft nicht um jeden Preis zu zeichnen. Die Vertragserneuerungsrunde sei zufriedenstellend verlaufen. Die angehobene Guidance 2017 habe Sack bereits in seinen Schätzungen berücksichtigt, so dass er trotz hoher Dividendenattraktivität derzeit wenig Kursfantasie sehe.Börsenplätze Hannover Rück-Aktie: