Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

104,30 EUR +0,43% (08.02.2017, 12:21)



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

104,328 EUR -0,13% (08.02.2017, 12:36)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von rund 17 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit ca. 2.500 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". Im Jahr 2016 begeht die Hannover Rück ihr 50-jähriges Bestehen. (08.02.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF).Wie die Hannover Rück gestern in einer Ad hoc-Mitteilung mitgeteilt habe, habe das Nettoergebnis für das Geschäftsjahr 2016 nach vorläufigen Zahlen deutlich über der Unternehmenszielsetzung gelegen (mind. 950 Mio. Euro). Demnach sei das Nettoergebnis auf rund 1,17 (Vj.: 1,15) Mrd. Euro geklettert - entspreche in Q4/2016 einem Nettoergebnis von rund 380 (Vj.: 365; Analystenerwartung: 227) Mio. Euro - und habe damit die Analystenprognose (1,02 Mrd. Euro) um rund 15% übertroffen. Der Konzern führe dies neben einem nochmals verbesserten Ergebnis in der Schaden-Rückversicherung auf eine geringere Steuerquote zurück. Die Bruttoprämien seien erwartungsgemäß auf etwa 16,4 (Vj.: 17,1; Analystenerwartung: 16,40) Mrd. Euro zurückgegangen.Die Vorlage der vollständigen und geprüften Zahlen für 2016 erfolge am 09.03.2017. Rießelmann habe seine Ergebniserwartung für 2016 erhöht (EPS: 9,70 (alt: 8,44) Euro).Börsenplätze Hannover Rück-Aktie: