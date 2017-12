Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

105,218 EUR -1,14% (27.12.2017, 12:23)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 16,4 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit ca. 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (27.12.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Wenzel von der DZ BANK:Thorsten Wenzel, Analyst der DZ BANK, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF).Angesichts der jüngsten großen Schäden durch Naturkatastrophen dürfte die jahrelange Preiserosion in der Rückversicherung beendet sein, so der Analyst in einer heute veröfffentlichten Studie. Wenzel rechne bereits mit der Erneuerungsrunde von Verträgen per Januar 2018 mit steigenden Preisen. Davon dürften die Hannover Rück dank ihrer guten Kapitalausstattung und ihrer Flexibilität profitieren.Thorsten Wenzel, Analyst der DZ BANK, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Hannover Rück-Aktie mit einem fairen Wert von 122 Euro bekräftigt. (Analyse vom 27.12.2017)Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:105,25 EUR -0,66% (27.12.2017, 12:08)