Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 17,8 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (13.03.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Aktienanalyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Aktienanalyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF).Das Unternehmen habe vorbildlich gezeigt, wie man ein Jahr mit zahlreichen Großschadenereignissen gut überstehen könne. Mit einer Eigenkapitalrentabilität von fast 11% liege es im Branchenvergleich auf den vorderen Plätzen, im Mehrjahresvergleich sogar ganz vorn. Strikte Zeichnungs- und Kostendisziplin scheinen dabei wichtige Erfolgsfaktoren zu sein, so Sack. Er habe seine Schätzungen für die nächsten Jahre etwas erhöht, gehe jedoch von leichten Prämienerhöhungen aus.Volker Sack, Aktienanalyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Hannover Rück-Aktie bekräftigt. Das Kursziel sei von EUR 110,00 auf EUR 118,00 erhöht worden. (Analyse vom 13.03.2018)Börsenplätze Hannover Rück-Aktie: