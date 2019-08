Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Handelsstreit ist mit den angekündigten Zöllen Chinas auf Importe aus den USA sowie der Anhebung der US-Zölle auf Importe aus China eskaliert, so die Analysten der Nord LB.



Entsprechend würden die Aktienindices sowie die Renditen der Benchmarkanleihen fallen. Nach der Bekanntgabe des deutschen ifo-Geschäftsklimaindex erscheine der Kalender zwar gut gefüllt, aber im Grunde sei das Highlight der Woche mit dem wichtigsten deutschen Stimmungsindikator bereits veröffentlicht. Dieser sei erwartungsgemäß weiter zurückgegangen. Nun werde man hierzulande auf die Einzelhandelsumsätze am Dienstag, das GfK Verbrauchervertrauen am Mittwoch sowie die Arbeitsmarktzahlen und die vorläufigen Preisdaten jeweils am Donnerstag zu schauen haben. Bei der deutschen Arbeitslosenquote könnte von Interesse sein, ob es bereits zu einer kleinen Eintrübung im Zuge der Konjunktursorgen gekommen sei.



In den USA würden sich die Blicke auf das Verbrauchervertrauen des Conference Boards am Dienstag, die zweite Veröffentlichung zum BIP-Wachstum im 2. Quartal am Donnerstag sowie die persönlichen Ausgaben und Einnahmen am Freitag richten. Bekanntlich sei zuletzt das (vorläufige) Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan zurückgegangen, sodass dies auch beim breiteren Pendant des Conference Boards zu befürchten sei. Dies wäre ebenfalls ein Signal, dass die globalen Konjunktursorgen zumindest teilweise von den US-Konsumenten registriert werde. Wichtiger werde dann aber die darauffolgende Woche mit den Veröffentlichungen aus den USA zum ISM PMI - möglicherweise mit einem Rückgang unter die wichtige Marke von 50 Punkten - und zum Arbeitsmarkt. Anhaltend niedrige Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe würden zumindest bei letzteren Zahlen keine unfreundliche Entwicklung erwarten lassen. (26.08.2019/ac/a/m)





