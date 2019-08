Linz (www.aktiencheck.de) - Nach der plötzlichen Abwertung des Chinesischen Renminbi gegenüber dem US-Dollar bezichtigte Donald Trump gestern China der Währungsmanipulation, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Bisher habe die protektionistische Handelspolitik der USA zum immer stärkeren Dollar geführt, wogegen auch die Zinssenkung der FED unwirksam gewesen sei. Die Gegenmaßnahmen Chinas im eskalierenden Handelskonflikt dürften jedoch bis zu einer Rezession der US-Wirtschaft führen und den Dollar belasten. Gegenüber dem Euro habe der USD in den letzten Tagen bereits spürbar nachgegeben und EUR/USD notiere heute Morgen knapp über 1,1200. (06.08.2019/ac/a/m)





