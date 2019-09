Peking habe auf diese Maßnahme rasch mit seiner Lieblingswaffe reagiert, dem Wechselkurs, der unter die symbolische Marke von 7 Yuan für einen Dollar gefallen sie und so einen Teil der höheren Zölle abgefedert habe. Obwohl sich die chinesische Zentralregierung, um den Yuan als Reservewährung glaubwürdig zu machen, dagegen verwehre, die Währung zu manipulieren, würden sich die Anleger nicht täuschen lassen und seien der Auffassung, dass dieser Schritt wie bereits in der Vergangenheit unmittelbar von Peking veranlasst worden sei.



Am 23. August sei dann eine neue Phase eingeläutet worden, als China mit einer Anhebung der Zölle auf die symbolträchtigsten US-Importe - landwirtschaftliche Produkte, Rohöl und Autos - geantwortet habe. Zudem habe ein von Trump angedrohter rascher Gegenangriff noch am selben Tag eine Korrektur des S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -3,1% ausgelöst. Tags darauf habe der US-Präsident seinen Worten Taten folgen lassen und eine neuerliche Erhöhung der Zölle auf sämtliche chinesische Importe um 5% verkündet.



Binnen weniger Tage sei somit eine jähe Wendung der Lage zu beobachten gewesen. Beide Parteien hätten danach ihren Wunsch bekundet, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, und einige angedrohte Maßnahmen ausgesetzt oder diese verschoben.



In diesem Zusammenhang sei es besonders schwierig, die nächsten Schritte vorherzusagen, denn sowohl die Akteure als auch das Tempo der Schritte seien unvorhersehbar. Dennoch könne versucht werden, die Reaktion des US-Präsidenten in ihren Umrissen nachzuzeichnen.



Trump stecke bereits mitten im Wahlkampf und sei völlig zu Recht der Auffassung, dass für eine glaubwürdige Bilanz seiner Wirtschaftspolitik mindestens drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein müssten. Erstens müssten die Aktienmärkte während seiner gesamten ersten Amtszeit deutlich im Plus liegen. Daher rudere er immer recht schnell zurück, wenn die Aktienmärkte nach seinen Twitter-Beiträgen um -5% bis -10% einbrechen würden. Zweitens müsse das Wachstum, das durch den Handelskrieg und die hierdurch erzeugte Unsicherheit in Mitleidenschaft gezogen werden könnte, bis zu den Präsidentschaftswahlen robust bleiben. Drittens müsse er zumindest den Anschein erwecken, aus dem Konflikt mit China siegreich hervorzugehen. Aus Sicht der Experten von La Financière de l'Echiquier müssten diese Punkte bei der Analyse von Trumps Verhalten stets beachtet werden. Auch wenn er die "Strategie eines Narren" zu verfolgen scheine, dürfe nicht vergessen werden, dass seine Verhandlungsmethode gewissen logischen Regeln unterliege. (03.09.2019/ac/a/m)







