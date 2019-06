Die Finanzmärkte würden mit Spannung auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China während des G20-Gipfels blicken. Sie würden sich davon die Lösung aller Probleme erhoffen. Doch so einfach werde es nicht werden. Zwar sei es positiv zu bewerten, wenn es zu einer Wiederaufnahme der Handelsgespräche und damit zu einer Annäherung beider Länder komme. Wahrscheinlich sei, dass US-Präsident Donald Trump mit den Gesprächen zunächst die Einführung neuer Zölle auf die verbleibenden 290 Mrd. US-Dollar an chinesischen Importen verschieben könnte. Beides dürfte von den Finanzmärkten mit Erleichterung aufgenommen werden und für eine gewisse Beruhigung sorgen.



Das ändere jedoch nichts daran, dass ein wirklicher Durchbruch bei den Verhandlungen und damit eine Lösung des Handelsstreites kaum in Reichweite sei. Dafür lägen die Positionen beider Länder zu weit auseinander. An den Finanzmärkten werde man sich darauf einstellen müssen, dass der Handelskonflikt auf Sicht der nächsten Monate ein wesentlicher Risikofaktor bleibe. Kleinere Fortschritte seien bei den Verhandlungen möglich - so könnte es beispielsweise sein, dass man Maßnahmen vereinbaren könne, um den hohen Handelsbilanzüberschuss Chinas gegenüber den USA abzubauen. Doch auf die weiter reichenden Forderungen der Amerikaner würden die Chinesen wohl nicht eingehen wollen und lieber weitere Zollrunden in Kauf nehmen.



So möchten die Amerikaner den erzwungenen Technologietransfer eindämmen. Denn wenn US-Unternehmen im chinesischen Markt tätig sein möchten, müssten sie Joint Ventures mit heimischen Unternehmen eingehen, womit die Chinesen Zugang zu neuen US-Technologien bekämen. Das Thema Technologieführerschaft sei ein zentrales Anliegen der US-Administration. Folglich würden Maßnahmen, um den Schutz geistigen Eigentums zu gewährleisten, zu den wichtigsten Forderungen Washingtons zählen. Anstoß nehme das Weiße Haus aber auch an den staatlichen Subventionen, mit denen China die eigene Tech-Industrie stütze und auf diese Weise ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhe. Daneben gehe es um die Implementierung von Mechanismen, die die Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen überprüfen würden.



Im Bereich des Schutzes von Technologien seien allenfalls kleine Kompromisse möglich. Denn China werde sich nicht allzu sehr in seine Industriepolitik reinreden lassen wollen. Die Frage sei, ob Trump irgendwann bei seinen Forderungen zurückrudere, weil die Finanzmärkte zu stark auf den Handelskonflikt reagieren würden und/oder die Konjunktur in den USA deutlich einbreche und seine Wiederwahl im November 2020 dadurch gefährdet sei. Wenn nicht, könnte der Streit längerfristig in einen umfassenden Handelskrieg um eine strategische Schwächung des jeweils anderen münden. (27.06.2019/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Im Mai sind die Handelsgespräche zwischen den USA und China abgebrochen worden, so Sintje Boie, Senior Analystin bei der Hamburg Commercial Bank.Die USA hätten damals als Grund für das Scheitern der Gespräche angegeben, dass China in letzter Minute von bereits getätigten Zugeständnissen abgerückt sei. Doch die Forderungen der USA seien wohl zu weitreichend gewesen und die Chinesen hätten sich in ihren Souveränitätsrechten verletzt gesehen. Seither liege der Handelskonflikt auf Eis und bedrohe die globale Konjunkturentwicklung. Neue Zollrunden würden zu einem steigenden Protektionismusniveau führen, das Wachstum bremsen und die Kaufkraft der Konsumenten belasten.