Frankfurt-Aktienkurs Halliburton-Aktie:

43,95 Euro -1,04% (20.04.2017, 10:10)



Tradegate-Aktienkurs Halliburton-Aktie:

43,98 Euro -0,63% (20.04.2017, 13:31)



NYSE-Aktienkurs Halliburton-Aktie:

USD 47,50 +0,15% (20.04.2017, 15:31)



ISIN Halliburton-Aktie:

US4062161017



WKN Halliburton-Aktie:

853986



Ticker-Symbol Halliburton-Aktie:

(20.04.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Halliburton-Aktienanalyse von Analyst David Phillips von HSBC:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt David Phillips, Analyst bei der HSBC, die Aktien von Halliburton Company (ISIN: US4062161017, WKN: 853986, Ticker-Symbol: HAL, NYSE-Ticker-Symbol: HAL) im Rahmen einer Ersteinschätzung zum Kauf.Die Analysten von HSBC halten Halliburton Company für am besten positioniert, um von der Erholung in Nordamerika zu profitieren.Auf Grund von anfänglichen Kosten wegen umfangreicherer Aktivitäten könnte es in den USA kurzfristig zu einer Margenbelastung kommen. Unter dem Strich bestünden aber gute Aussichten für die Margen und Erträge, so die Einschätzung des Analysten David Phillips.Börsenplätze Halliburton-Aktie: