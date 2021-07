Unternehmensnachrichten:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) habe im 2. Quartal 2021 einen Umsatzrückgang auf 6,67 Mrd. Euro gemeldet, nach 6,74 Mrd. Euro im 2. Quartal 2020. Der Cloud-Umsatz habe bei 2,28 Mrd. Euro (2,04 Mrd. Euro in Q2 2020) gelegen, während der Software-Umsatz von 773 auf 650 Mio. Euro gefallen sei. Der operative Gewinn des Konzerns sei ebenfalls gesunken - von 1,96 Mrd. Euro in Q2 2020 auf 1,92 Mrd. Euro in Q2 2021. Der Nettogewinn sei von 1,38 Mrd. Euro auf 2,06 Mrd. Euro gestiegen. Das Unternehmen wolle im Jahr 2021 75% seines Umsatzes mit abonnementbasierten Diensten wie der Cloud erzielen. Abo-basierte Umsätze seien wiederkehrender und vorhersehbarer als Software-Lizenz-Umsätze.



BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) habe gesagt, dass anhaltende Halbleiterknappheit die Fertigstellung von rund 10.000 Autos in den Montagewerken verhindere. Das Unternehmen habe gesagt, dass die Chip-Knappheit seine Autoproduktion im Jahr 2021 bisher um etwa 30.000 Einheiten verringert habe.



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe gesagt, dass es in der ersten Hälfte des Jahres 2021 dreimal mehr batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) ausgeliefert habe als in der ersten Hälfte des Jahres 2020. Die Auslieferungen von BEVs hätten 170,9 Tausend im ersten Halbjahr 2021 erreicht. (21.07.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa handeln höher und setzen ihre Erholung auch am zweiten Tag fort, so die Experten von XTB.Die Mehrzahl der westeuropäischen Blue-Chip-Indices notiere über 1% höher. Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) könne als Nachzügler gesehen werden, da er "nur" 0,7% höher notiere. Der Wirtschaftskalender sei für heute fast leer und es seien keine wichtigen Veröffentlichungen geplant.