Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Halbleiternachfrage hat in den vergangenen Monaten spürbar an Dynamik gewonnen, so die Analysten von Postbank Research.



Während der Bedarf an Halbleitern für Homeoffice- und Homeschooling-Geräte wie Computer nicht abgerissen sei, erhole sich nun die Nachfrage aus der Smartphone- und aus der Autoindustrie schneller als erwartet. Grund seien neue 5G-fähige Modelle sowie Kaufprämien für Elektrowagen. Einige Autobauer hätten sich bereits gezwungen gesehen, ihre Produktion aus Mangel an Halbleitern zu stoppen; zudem habe der Nachfrageüberhang für einen Anstieg der Preise von Vorprodukten wie etwa Wafern - Grundplatten gesorgt, auf denen integrierte Schaltkreise hergestellt würden. Halbleiterproduzenten, die ihre Kapazitäten schnell erhöhen könnten, dürften von dieser Entwicklung besonders profitieren und im laufenden Quartal überdurchschnittlich hohe Gewinne einfahren. Entsprechende Geschäftsausblicke während der anstehenden Berichtssaison dürften an den Aktienmärkten honoriert werden. (18.01.2021/ac/a/m)



