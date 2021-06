Die top fünf Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung würden sich in dieser Liste etwas abgeschlagen zeigen, aber immer noch mit satten Gewinnen. Binance Coin (BNB) habe 2021 bislang um 659% zulegen können, während Cardano (ADA) als aktuell fünftgrößte digitale Währung überhaupt 623% hinzugewonnen habe. Ethereum (ETH) habe um 171% zugelegt und die älteste und größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) habe trotz der hohen Einbrüche der jüngsten Vergangenheit immer noch eine Rendite von 15% verzeichnet.



Bei all den positiven Zahlen habe es allerdings auch einige Verlierer im Krypto-Markt gegeben. NEM (XEM) habe aufgrund harter Restriktionen in China rund die Hälfte seines Wertes verloren. Die relativ unbekannte Kryptowährung Revain (REV) sei um 31% abgesackt, während die Bitcoin-Abspaltung Bitcoin SV (BSV) mit einem Verlust von etwa 23% ebenfalls stark gefallen sei.



Alles in allem hätten allerdings nur 5 digitale Token 2021 gemäß der Infografik nennenswerte Verluste geschrieben. Damit schlage ein Großteil der virtuellen Währungen klassische Anlagen wie den DAX (+12%) oder auch Gold (-6%). Nur Öl habe sich in diesem Jahr bisher mit starkem Wachstum (51%) präsentiert.



Hier gehe es zum ausführlichen Artikel inklusive Infografik:



https://kryptoszene.de/news/infografik-84-aller-kryptowaehrungen-mit-kursgewinnen-in-2021/ (25.06.2021/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Ein Blick auf das erste Halbjahr 2021 offenbart, dass sich Kryptowährungen breitflächig besser entwickelt haben als viele andere Assets, so die Experten von Kryptoszene.de.In einer neuen Infografik von Kryptoszene.de zeige sich, dass ganze 84% aller digitalen Währungen in diesem Jahr einen positiven Kursverlauf hätten aufweisen können. Nur etwa jeder zehnte Token habe sich negativ entwickelt und rund 7% aller Kryptowährungen zeige nur minimale Veränderungen ihres Kurses im Vergleich zum Jahresbeginn.Zu den großen Gewinnern 2021 hätten in erster Linie unbekannte Token aus der zweiten oder dritten Reihe gezählt. Besonders beliebt bei Anlegern sei Telcoin (TEL) mit einer bisherigen Jahresperformance von unglaublichen plus 14.000% gewesen. Dahinter würden sich BakeryToken (BAKE) mit rund 13.500% und Polygon (MATIC) mit 6.500% an Renditen reihen. Auf dem vierten Platz sei der Spaß-Token von Dogecoin präsent. Trotz zwischenzeitlicher herber Verluste liege die YTD-Performance noch immer bei etwa 3.700%.