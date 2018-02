H&M war in der jüngsten Vergangenheit immer wieder in die Schlagzeilen geraten, zuletzt wegen einer Pullover-Werbung, die als rassistisch empfunden wurde und dem Vorwurf, in chinesischen Gefängnissen würden Sträflinge unter anderem für H&M arbeiten müssen. Der Aktienkurs von H&M verlor seit Jahresanfang rund 20 Prozent.



Börsenplätze Hennes & Mauritz-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Hennes & Mauritz-Aktie:

13,762 EUR -0,59% (28.02.2018, 10:17)



Tradegate-Aktienkurs Hennes & Mauritz-Aktie:

13,726 EUR +0,03% (28.02.2018, 10:37)



ISIN Hennes & Mauritz-Aktie:

SE0000106270



WKN Hennes & Mauritz-Aktie:

872318



Ticker-Symbol Hennes & Mauritz-Aktie:

HMSB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hennes & Mauritz-Aktie:

HMRZF



Kurzprofil Hennes & Mauritz AB:



Hennes & Mauritz (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) ist ein international tätiges Textileinzelhandelsunternehmen. Angeboten wird Mode für Damen, Herren, Jugendliche und Kinder. Darüber hinaus hat H & M auch Wäsche, Sportbekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetikprodukte im Sortiment. Zusätzlich zur Hausmarke H & M gehören die Marken COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories und H & M Home zur Unternehmensgruppe. Die Kollektionen werden von rund 140 eigenen Designern in enger Zusammenarbeit mit den Einkäufern und Musterzeichnern entworfen, konzipiert und ständig aktualisiert.



Hennes & Mauritz präsentiert auch exklusive Kollektionen von Stardesignern wie Versace Cruise, Lanvin, Jimmy Choo, Matthew Williamson, Comme de Garcons, Roberto Cavalli oder auch Madonna. Mit mehr als 3.100 Filialen in über 50 Ländern ist das Unternehmen weltweit präsent. Die Ladenlokale sind gemietet und befinden sich meist in den besten Geschäftslagen an Einkaufsmeilen in Großstädten und Shoppingzentren.



Zusätzlich werden in 18 europäischen Ländern H & M Produkte über das Internet und per Katalog verkauft. H & M besitzt keine eigenen Produktionsstätten. Die Fabrikation erfolgt durch unabhängige Hersteller hauptsächlich in Asien und Europa und wird durch eigene Büros zur Produktions- und Qualitätsüberwachung kontrolliert. Hennes & Mauritz wurde 1947 von Erling Persson in Västeras, Schweden, gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden. (28.02.2018/ac/a/a)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - H&M-Chef Persson im "stern"-Interview: H&M kann der Tesla der Mode werden - AktiennewsKarl-Johan Persson,42, Vorstandschef und Miteigentümer des schwedischen Modekonzern H&M (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF), will die Modekette in den kommenden Jahren auf Nachhaltigkeit ausrichten, so das Nachrichtenmagazin "stern" in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In einem Gespräch mit dem Magazin stern, das am Donnerstag erscheint, sagte Persson: "H&M kann den Code zur Nachhaltigkeit in der Modeindustrie knacken. H&M kann der Tesla der Mode werden."Dem stern sagte Persson, er sei ein großer Bewunderer des US-Unternehmers Elon Musk und dessen Tesla-Konzerns. Er glaube, dass H&M das Potenzial habe, eine ähnliche Vorreiterrolle im Fast Fashion Geschäft zu übernehmen. Persson sagte: "Ich will mich nicht mit der Person Elon Musk vergleichen, er ist total einzigartig, aber H&M kann den Code zur Nachhaltigkeit in der Modeindustrie knacken. H&M kann der Tesla der Mode werden."H&M habe schon heute Nachhaltigkeit "in sehr ernster Weise" in die gesamte Produktion integriert, sagte Persson dem stern. Das Ziel sei es nun, "den Kreislauf komplett zu schließen". H&M wolle alle Textilfasern zurück in die Produktion bringen.Das Unternehmen H&M habe in der jüngsten Vergangenheit drei größere Investitionen getätigt, in Technologien mit denen Textilfasern zurückgewonnen werden können. Die Idee sei, "dass wir aus alten Kleidungsstücken wieder neue Fasern für neue Kleidungsstücke gewinnen können".Umweltorganisationen werfen H&M "Greenwashing" vor. Dazu sagte Persson: Greenwashing heiße, wir schwätzen nur und tun nichts. "Wir tun eine Menge. Deshalb stimmt der Vorwurf überhaupt nicht. Vielleicht waren wir ein wenig zu still in der Vergangenheit."Außerdem kündigte Persson im stern an, H&M werde "schon bald" ein Label verwenden, bei dem für die Käufer auf einen Blick klar werde, ob das Kleidungsstück unter fairen Bedingungen produziert worden sei.Persson sagte, der beste Maßstab dafür sei der Higg Index. Mit Higg, so erklärte Persson, bekomme der Verbraucher in jedem Kleidungsstück ein Label mit einem Punktwert. Erreiche das Kleidungsstück zum Beispiel den Punktwert 100, so seien bei der Produktion und bei der Rohmaterialbeschaffung alle Standards eingehalten worden. Der Kunde könne das Kleidungsstück dann mit bestem Gewissen kaufen und mit gutem Gefühl tragen.Der Higg Index misst, ob und wie nachhaltig und fair in der Textilwirtschaft produziert wird. Rund 200 Unternehmen, Verbände und NGOs machen mit. Aus Deutschland sind zum Beispiel die Otto Gruppe und Adidas dabei.