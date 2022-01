Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

52,10 EUR -1,88% (21.01.2022, 15:57)



XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

52,24 EUR -3,04% (21.01.2022, 15:45)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel. (21.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.HUGO BOSS habe jüngst überragende Zahlen vorgelegt. Doch die rasant steigenden Corona-Zahlen würden Anleger aktuell auf die Verkäuferseite wechseln lassen. Das Problem: Die besonders ansteckende Omikron-Variante führe dazu, dass die Menschen derzeit eher einen Bogen um die Innenstädte machen würden. Doch langfristig seien die Aussichten für den Modekonzern gut.HUGO BOSS wolle sich nicht auf den jüngsten Erfolgen in Form des besten Quartalsergebnisses der Historie ausruhen. So solle nach Aussagen von Konzernlenker Daniel Grieder in den kommenden Wochen die "größte Marketingkampagne in unserer Unternehmensgeschichte" starten. Dafür wolle der Ex-Tommy-Hilfiger-Chef nicht kleckern, sondern klotzen. Konkret sollten in den E-Commerce-Ausbau und die Erneuerung der stationären Läden in den kommenden Jahren 500 Millionen fließen. Zudem möchten die Metzinger 100 Millionen Euro für Marketing und 150 Millionen Euro für die Digitalisierung ausgeben - gerade das Thema "Digitalisierung" werde bei Grieder groß geschrieben.Der Schweizer habe folgerichtig ambitionierte Ziele. Vier Milliarden Euro sollten bis 2025 umgesetzt und dabei eine EBIT-Marge zwölf Prozent erwirtschaftet werden. Zur Einordnung: Im Jahr 2021 habe HUGO BOSS 2,8 Milliarden Euro erlöst, der operative Gewinn habe 228 Millionen Euro betragen - das entspreche einer EBIT-Marge von 8,1 Prozent.Und Corona sollte auch nur temporär ein größeres Problem für den Modekonzern sein. Medial bekannte Virologen wie Christian Drosten, Klaus Stöhr und Anthony Fauci würden nämlich ab Mitte Februar ein Abebben der Omikron-Welle und damit das Übergehen der Pandemie in eine Endemie erwarten. Diese Szenarien dürften den privaten Konsum in diesem Jahr gewaltig ankurbeln. Das Münchner ifo-Institut erwarte, dass die Konsumausgaben 2022 um kräftige 6,5 Prozent zulegen würden.Die langfristigen Aussichten für den Metzinger Modekonzern seien gut, da viele Wirtschaftsinstitute mit weiter steigenden Konsumausgaben rechnen würden. Zudem habe Erfolgsmanager Grieder, der erst seit 1. Juni 2021 amtiere, mit seiner Arbeit im Grunde erst begonnen.Investierte Anleger bleiben weiter dabei und lassen die Gewinne laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur HUGO BOSS-Aktie. (Analyse vom 21.01.2022)Mit Material von dpa-AFX