XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

40,72 EUR -2,40% (13.05.2021, 10:58)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel.



Angesichts der raschen Veränderungen, die man in der Gesellschaft gesehen hat, hat sich das Verständnis des "Digital First" als eine der wichtigsten Säulen der Unternehmensstrategie erwiesen. Zunehmend nimmt man das veränderte Verbraucherverhalten wahr, das sich stetig als feste Konstante etabliert: mehr Online-Einkäufe.



Bisher konnten Kunden in 15 wichtigen internationalen Märkten wie Deutschland, USA, Großbritannien, Frankreich und China auf hugoboss.com das gesamte Sortiment der Marken BOSS und HUGO durchstöbern und bequem von zuhause aus bestellen. Nun sind weitere 32 Märkte live, darunter Australien, Japan, Hongkong, Polen und Portugal, Kanada und Mexiko. Damit ist HUGO BOSS in insgesamt 47 Ländern mit seinem Onlinestore vertreten. (13.05.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die anhaltenden Schließungen des Einzelhandels vor allem in wichtigen europäischen Regionen haben bei HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) auch zu Jahresbeginn Spuren hinterlassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank florierender Geschäfte in China und im Online-Handel sei das Umsatzminus im ersten Quartal mit zehn Prozent allerdings deutlich geringer ausgefallen als befürchtet. Zudem sei es dem Unternehmen gelungen dank Kosteneinsparungen wieder einen kleinen operativen Gewinn zu erwirtschaften. "Wir sind sehr solide und vielversprechend in das Jahr gestartet, obwohl die Auswirkungen der Pandemie gerade in Europa nach wie vor spürbar sind", habe Vorstandssprecher Yves Müller die Zahlen kommentiert.Was die weitere Entwicklung angehe, zeige sich das Unternehmen jedoch vorsichtig. Zwar gehe HUGO BOSS davon aus, dass sich der Umsatz im zweiten Jahresviertel im Vergleich zum besonders hart getroffenen Vorjahresquartal nahezu verdoppeln und das EBIT erneut positiv ausfallen dürfte. Eine präzise Jahresprognose habe man mit Blick auf die anhaltenden Unwägbarkeiten derzeit aber nicht geben wollen.Die Anleger scheine das wenig zu stören. Sie würden darauf setzen, dass sich mit der erwarteten schrittweisen Aufhebung der Einschränkungen des öffentlichen Lebens auch die Verbraucherstimmung in den wichtigen europäischen Märkten wieder aufhelle - und hätten die Aktie in den vergangenen drei Monaten um 44 Prozent nach oben gepeitscht. Damit habe nun auch das Papier des Modekonzerns die Corona-Scharte wieder ausgewetzt. Darüber, wie es mit der Aktie nun weitergehe, würden sich derzeit die Geister scheiden.Der Großteil der Analysten sieht auf dem gegenwärtigen Niveau allerdings mehr Abwärts- als Aufwärtspotenzial, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur HUGO BOSS-Aktie. (Ausgabe 18/2021)Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:40,77 EUR -2,30% (13.05.2021, 11:09)