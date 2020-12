Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:



XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

27,29 EUR -0,29% (30.12.2020, 14:05)



Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

27,59 EUR +0,73% (30.12.2020, 14:01)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (30.12.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Konsumgütersektor die Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) zu kaufen.Auch in der zweiten Jahreshälfte 2020 habe die Corona-Pandemie die Geschäftsentwicklung der Konsumgüterunternehmen belastet. Lockdowns, der hohe Anteil von Angestellten, die zuhause gearbeitet hätten, und Beschränkungen beim Sport, ob aktiv im Verein bzw. Fitness-Center oder für Zuschauer bei Großveranstaltungen, hätten die Nachfrage gedämpft. Lediglich Artikel für den Laufsport, den Einzelgänger vielerorts hätten noch ausüben dürfen, hätten z.B. bei adidas nur geringe Rückgänge ausgewiesen, bei PUMA sogar ein Plus von 13,9%. Der Nike-Konzern, dessen Quartalsbericht gegenüber den Wettbewerbern um einen Monat später geschlossen habe, habe +8% ausweisen können.Bei Bekleidung habe meist der Impuls aus geschäftlichen oder gesellschaftlichen Anlässen gefehlt. HUGO BOSS habe allerdings trotz eines Umsatzrückganges um wb 24% Signale einer Trendwende gesehen, nachdem im Vorquartal noch ein Minus von 59% habe ausgewiesen werden müssen. Ein Teil der Absatzzuwächse sei auch darauf zurückzuführen gewesen, dass Käufe, die im Vorquartal wegen geschlossener Läden zurückgestellt worden seien, nun teilweise nachgeholt worden seien.Durchgängig positiv hätten die Unternehmen über die Entwicklung des eigenen internetbasierten Handels berichtet, der in einzelnen Regionen, besonders in Nordamerika häufig Zuwächse von mehr als 100% erzielt habe. Ein Teil des gestiegenen Interesses dürfte auf die Schließung anderer Vertriebswege zurückgeführt werden können. Allerdings werde das jetzt erreichte Absatzniveau nach Abklingen der Corona-Pandemie kaum aufrechterhalten werden können. Gerade das Premiumsegment lebe vom Verkaufserlebnisvor Ort, das Händlern die Chance biete, weitere Artikel des Sortiments vorzustellen. Bei den FMCG allerdings dürfte später eine Phase intensiven Preiswettbewerbs die jetzt blendenden Margen erodieren lassen. Gerade Markenartikeln drohe dann ein Teufelskreis.Viele Unternehmen hätten das zurückliegende Quartal als Zeichen einer Erholung interpretiert. Allerdings dürfte bald Ernüchterung einkehren: Die hohe Bewertung von Unternehmen, die stark von der Expansion des Internethandels profitiert hätten, könnte schnell korrigiert werden. Für fünf Unternehmen laute das Rating von Rahlf "verkaufen". Potenzial sehe der Analyst bei den Luxusgüterherstellern Kering und LVMH. Eine Rückkehr auf den früheren Wachstumskurs zeichne sich bei HUGO BOSS dank der Expansion in China ab. Die Sektor-Einschätzung des Analysten laute unverändert "neutral".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "HUGO BOSS AG": Keine vorhanden.