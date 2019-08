Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

52,96 EUR -0,94% (05.08.2019, 15:08)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (05.08.2019/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) von 67 auf 58 Euro.Die Q2-Zahlen hätten nicht überzeugen können und seien ergebnisseitig schwächer als erwartet ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Als Belastungsfaktor habe sich erneut die schwache Topline-Entwicklung in Amerika erwiesen. Als Reaktion auf die schwache Entwicklung in den USA habe HUGO BOSS den Ausblick für 2019 gesenkt. Lusebrink halte die Prognosen für realistisch. Er habe seine EPS-Prognosen ebenfalls nach unten revidiert. Der Analyst sehe die hohe Dynamik im strategischen Wachstumsmarkt China und die Digitalisierungsstartegi positiv. Dem stünden aber als Belastungsfaktoren v.a das herausfordernde Marktumfeld in Deutschland, die Senkung der Guidance und das schwache Branchenumfeld in den USA gegenüber.Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die HUGO BOSS-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 67 auf 58 Euro reduziert. (Anbalyse vom 05.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:52,86 EUR -0,79% (05.08.2019, 14:57)