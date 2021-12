Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

50,46 EUR -1,79% (20.12.2021, 11:46)



XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

50,50 EUR -2,21% (20.12.2021, 11:34)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel. (20.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Fashion- und Lifestyle-Unternehmens HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Montag komme das italienische Luxus-Mode-Label Zegna an die New Yorker Börse. Wie zuletzt bei den meistens SPAC-Deals, habe auch diesmal ein Großteil der Aktionäre der Mantelgesellschaft ihre Anteile zurückgegeben. Allerdings hätten institutionelle Investoren die Fusion und damit auch die Milliarden-Bewertung gestützt.Die Entscheidung für ein Listing in New York sei Teil des stärkeren Fokus auf die USA, den die Zegna-Eigentümerfamilie ausgerufen habe. Bereits 2018 hätten die Italiener dazu das US-Label Thom Browne übernommen und seien so erstmals ins Segment Frauen-Mode vorgestoßen. Gleichzeitig setze das Unternehmen auf eine sportlichere Kollektion - statt wie bisher auf klassische Anzüge und Hemden.Die Aktionäre des SPAC Investindustrial Acquisition habe der Deal nicht überzeugt: 58 Prozent hätten ihre Anteile zurückgegeben. Mehr als die Hälfte des so verlorenen Kapitals sei jedoch durch eine Backstop-Vereinbarung geschützt gewesen. Institutionelle Investoren hätten vorab zugesagt, für bis zu 125 Millionen Dollar Aktien der abgesprungenen SPAC-Zeichner zu kaufen.Die Strategie-Veränderung bei Zegna sei vielversprechend. "Der Aktionär" bleibe dennoch bei seiner Empfehlung für den deutschen Konkurrenten HUGO BOSS. Die Metzinger sind mit einem 2022er KUV von 1,1 nicht nur günstiger als das Mailänder Unternehmen (1,5), sondern wachsen auch stärker, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur HUGO BOSS-Aktie. (Analyse vom 20.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie: