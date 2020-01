Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (27.01.2020/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) unter die Lupe.Es tue sich etwas bei HUGO BOSS. Nach längerem Siechtum habe der ins Straucheln geratene Moderiese im vierten Quartal 2019 erstmals wieder an frühere Wachstumsraten anknüpfen können. So sei der Umsatz von Oktober bis Dezember währungsbereinigt um 4% und das EBIT sogar um 9% gestiegen. Kumuliert hätten die Metzinger so den durchwachsenen Jahresverlauf etwas aufhübschen und ihren Erlös im Geschäftsjahr 2019 um 2% auf 2,88 Mrd. Euro steigern können, während das EBIT mit 344 Mio. Euro (-1%) zumindest knapp an das Vorjahr herangekommen sei.Mut für das laufende Jahr mache dabei vor allem, dass die vom Unternehmen identifizierten Wachstumstreiber China und Online sehr gut funktioniert hätten. So sei der Umsatz im Reich der Mitte "deutlich zweistellig" und im Internet, auch dank Kooperationen mit reichweitenstarken Plattformen wie Zalando, sogar um über 50% gestiegen. Sofern das Management nun auch noch die übrigen Schwachpunkte Amerika- und Großhandelsgeschäft in den Griff bekomme, könnte 2020 ein guter Jahrgang werden. Die Aktie preise dies mit einem KGV um 15 und 6% Dividendenrendite (!) noch nicht vollständig ein.Die HUGO BOSS-Aktie ist spekulativ interessant, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 3 vom 25.01.2020)Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:43,44 EUR -3,77% (27.01.2020, 15:05)