Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

57,74 EUR +3,18% (22.11.2021, 14:32)



XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

57,60 EUR +2,82% (22.11.2021, 14:18)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel. (22.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Fashion- und Lifestyle-Unternehmens HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei HUGO BOSS halte der positive Newsflow an. Nach den zuletzt positiven Zahlen zum dritten Quartal und der bereits im Oktober erhöhten Jahresprognose würden immer mehr Analysten mit angepassten Kurszielen auf den Plan treten. Aktuell würden Stimmen aus Deutschland und jenseits des Atlantiks den Mode-Titel anschieben.Die Deutsche Bank habe HUGO BOSS von "hold" auf "huy" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 67 Euro angehoben. Analyst Michael Kuhn sei überzeugt davon, dass der neue Konzernchef Daniel Grieder bei BOSS so erfolgreich sein werde wie vorher bei Tommy Hilfiger. Deshalb werde Kuhn für den Modekonzern nun optimistischer, wie in einer am Montag vorliegenden Studie zu lesen sei.Die US-Bank J.P. Morgan sei indes noch optimistischer und sehe den Mode-Titel perspektivisch bei 70 Euro (zuvor 68 Euro), wobei das "neutral"-Rating bestätigt worden sei. Demnach hätte das Papier des Metzinger Unternehmens noch rund 21 Prozent Luft nach oben. Analystin Grace Smalley habe in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie ihre Bewertungsmodelle an das dritte Quartal der Luxusgüter-Unternehmen angepasst.Die HUGO BOSS-Aktie gewinne am Montag mehr als drei Prozent und notiere bei 57,94 Euro. Das Mehrjahreshoch von 59,98 Euro liege damit in angenehmer Reichweite. MDAX -Titel. Denn: Momentum, Sentiment und auch Charttechnik seien aufseiten der Mode-Aktie.Kurzum: Investierte Anleger bleiben also dabei und lassen die Gewinne laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur HUGO BOSS-Aktie. Kursziel des "Aktionärs": 65,00 Euro. (Analyse vom 22.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link