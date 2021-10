Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

52,02 EUR -1,81% (18.10.2021, 13:37)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel. (18.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) unter die Lupe.Das Metzinger Unternehmen habe mit der jüngsten Prognoseanhebung nicht nur das Anlegerherz erfreut. Genauso würden sich die Analysten noch optimistischer für die HUGO BOSS-Aktie als bisher zeigen. Nach JP Morgan ist nun auch ein deutsches Analystenhaus mit einem noch höheren Kursziel auf den Plan getreten. Konkret habe die Privatbank Hauck & Aufhäuser das Kursziel von 65 auf 67 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt.HUGO BOSS sei auf einem richtig guten Weg. Operativ laufe es hervorragend, wie die vorläufigen Q3-Zahlen belegen würden. Dazu habe der Modekonzern erfreulicherweise noch die Prognosen für das Gesamtjahr 2021 angehoben. Investierte Anleger sollten daher weiter dabeibleiben. Nachzügler könnten bei einem etwaigen Rücksetzer an den GD50 (aktuell: 50,58 Euro) noch zugreifen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2021)(Mit Material von dpa-Afx)Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:52,04 EUR -2,18% (18.10.2021, 13:35)