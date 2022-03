Kursziel

HUGO BOSS-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 55,00 Hold Jefferies Flavio Cereda 20.03.2022 60,00 Buy Deutsche Bank Michael Kuhn 16.03.2022 75,00 Buy Warburg Research Jörg Frey 16.03.2022 63,00 Outperform RBC Capital Richard Chamberlain 13.03.2022 55,00 Kaufen DZ BANK Herbert Sturm 11.03.2022 59,00 Overweight Morgan Stanley Elena Mariani 11.03.2022 47,00 Hold Société Générale Thierry Cota 11.03.2022 60,00 Buy Hauck Aufhäuser Christian Salis 10.03.2022 70,00 Neutral J.P. Morgan Grace Smalley 10.03.2022 62,00 Buy Baader Bank Volker Bosse 10.03.2022

48,31 EUR -0,68% (21.03.2022)



48,25 EUR -0,62% (21.03.2022)



DE000A1PHFF7



A1PHFF



BOSS



HUGSF



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel.



Angesichts der raschen Veränderungen, die man in der Gesellschaft gesehen hat, hat sich das Verständnis des "Digital First" als eine der wichtigsten Säulen der Unternehmensstrategie erwiesen. Zunehmend nimmt man das veränderte Verbraucherverhalten wahr, das sich stetig als feste Konstante etabliert: mehr Online-Einkäufe.



Bisher konnten Kunden in 15 wichtigen internationalen Märkten wie Deutschland, USA, Großbritannien, Frankreich und China auf hugoboss.com das gesamte Sortiment der Marken BOSS und HUGO durchstöbern und bequem von zuhause aus bestellen. Nun sind weitere 32 Märkte live, darunter Australien, Japan, Hongkong, Polen und Portugal, Kanada und Mexiko. Damit ist HUGO BOSS in insgesamt 47 Ländern mit seinem Onlinestore vertreten. (22.03.2022/ac/a/d)







Metzingen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 75,00 oder 47,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur HUGO BOSS-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die HUGO BOSS AG hat am 10.03.2022 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2021 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 10. März zu entnehmen ist, erwarte der Modekonzern trotz der derzeitigen geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten ein Rekordjahr. So sollten die Erlöse 2022 um 10 bis 15 Prozent auf einen neuen Höchstwert von 3,1 bis 3,2 Milliarden Euro steigen. Dabei wolle HUGO BOSS von seiner Runderneuerung mit der Konzentration auf die zwei Marken Hugo und Boss profitieren. Das operative Ergebnis (EBIT) erwarte der Konzern bei 250 bis 285 Millionen Euro und damit 10 bis 25 Prozent höher als im Vorjahr.Die Auswirkungen einer möglichen weiteren Eskalation des Ukraine-Krieges seien dabei nur schwer abzuschätzen. Das Unternehmen habe seit Mittwoch seine Läden in Russland geschlossen, alle Einzelhandels- und E-Commerce-Aktivitäten in dem Land seien damit eingestellt. Zusammen mit der Ukraine habe das Russland-Geschäft im vergangenen Jahr rund drei Prozent des Konzernumsatzes ausgemacht. Das Unternehmen werde alle "betroffenen Mitarbeiter finanziell und operativ unterstützen und in engem Austausch mit seinen Geschäftspartnern bleiben", habe es geheißen.Im vergangenen Jahr habe HUGO BOSS Umsatz und Ergebnis deutlich verbessert und wolle daher wieder eine Dividende von 70 Cent je Aktie zahlen. Im Jahr zuvor habe das Unternehmen nach einem Einbruch seiner Geschäfte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nur die gesetzliche Mindestdividende von vier Cent gezahlt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der HUGO BOSS-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Warburg Research, Jörg Frey, in einer Studie vom 16.03.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat das "buy"-Votum bestätigt. Das Kursziel wurde von 79,00 auf 75,00 Euro reduziert. Der Modekonzern habe 2021 hervorragende Arbeit geleistet, so der Analyst. Die Marke Boss entwickle sich noch schwungvoller als gedacht und das Unternehmen sollte 2022 weiter kräftig wachsen. Wegen der hohen Rohstoffpreise und der Aussetzung des Russlands-Geschäfts infolge des Krieges in der Ukraine habe er seine Gewinnschätzungen aber gesenkt.Die niedrigste Kursprognose für die HUGO BOSS-Aktie kommt von der Société Générale. Analyst Thierry Cota hat den Titel in einer Analyse vom 11.03.2022 von "sell" auf "hold" heraufgestuft. Das Kursziel laute 47,00 EUR. Der Analyst führe den jüngsten Rückzug der Aktien und die "bullischen" Kommentare des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2022 für das Upgrade auf. Cota sehe jedoch weiterhin Risiken für die langfristige Prognose von HUGO BOSS.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur HUGO BOSS-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie: