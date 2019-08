Börsenplätze HUBER+SUHNER-Aktie:



Kurzprofil HUBER+SUHNER:



Das weltweit tätige Schweizer Unternehmen HUBER+SUHNER (ISIN: CH0030380734, WKN: A0MV9C, Ticker-Symbol: HGUA, SIX Swiss Ex: HUBN) entwickelt und produziert Komponenten und Systemlösungen der elektrischen und optischen Verbindungstechnik. Mit Kabeln, Verbindern und Systemen der drei Schlüsseltechnologien Hochfrequenz, Fiberoptik und Niederfrequenz bedient das Unternehmen Kunden in den drei Märkten Kommunikation, Transport und Industrie. Die Produkte zeichnen sich durch höchste Leistung, Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus, auch unter anspruchsvollen äußeren Bedingungen. Mit einem globalen Produktionsnetzwerk sowie eigenen Gesellschaften und Vertretungen ist HUBER+SUHNER in über 60 Ländern nahe bei den Kunden. Weitere Informationen zum Unternehmen sind erhältlich unter hubersuhner.com (20.08.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - HUBER+SUHNER-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von HUBER+SUHNER (ISIN: CH0030380734, WKN: A0MV9C, Ticker-Symbol: HGUA, SIX Swiss Ex: HUBN).Radio Frequency (RF) habe im 1H19 ein starkes Umsatzwachstum von +13,1% (VontE 5%) gemeldet, hauptsächlich angekurbelt durch eine hohe Nachfrage in der Industrie nach extrem zuverlässigen Komponenten. Die Umsatzdynamik bei Low Frequency (LF) habe sich über den Erwartungen (-7,3% ggü. VontE +3,5%) wegen des asiatischen Eisenbahnmarktes verlangsamt, der den Zenit letztes Jahr überschritten habe. Das Automobil-/EV-Geschäft sei positiv gewesen. Der Umsatz von Fiber Optics (FO) sei wegen des geringeren Umsatzes aus dem indischen Projekt mit Samsung rückläufig gewesen (-17,1% ggü. VontE -6%). Die Datenzentren seien weiter wie erwartet gewachsen. Auf Konzernebene sei HUBER+SUHNER organisch um -3,9% gesunken, was unter den Erwartungen liege (VontE +2,6%).Die EBIT-Marge von RF habe sich deutlich über der Analystenprognose (18,3% ggü. VontE 15,2%) verbessert. Auch FO habe durch den deutlich verbesserten Umsatzmix eine höhere Marge von 7,8% (VontE 7,5%) gemeldet. Die LF-Marge sei (8,8% ggü. VontE 10%) mit weniger Umsatzwachstum gesunken. Auf Konzernebene habe sich die EBIT-Marge deutlich um 10,7% verbessert, was über VontE liege (9,8%).Vorgaben für das GJ19: HUBER+SUHNER erwarte nun einen Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Bereich (zuvor unverändert und VontE +1%) und bestätige für das GJ19 eine EBIT-Marge in der oberen Hälfte des Zielkorridors von 8 bis 10% (VontE 9,8%).Bei der EPS-Prognose sieht Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, aber kaum Risiken und bekräftigt sein "hold"-Rating für die HUBER+SUHNER-Aktie. Das Kursziel laute CHF 75. (Analyse vom 20.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link