Kurzprofil HSBC Holdings plc:



HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) ist eine der größten Banken und einer der größten Finanzdienstleister weltweit. Mit Hauptsitz in London ist das Unternehmen weltweit in 87 Ländern in Europa, Asien, Amerika, dem Mittleren Osten und Afrika aktiv. Die HSBC Holdings bietet eine umfassende Reihe von Finanzdiensten an, darunter personal financial services (inklusive consumer finance), commercial banking, global banking and markets sowie private banking. Benannt wurde die Gruppe nach ihrem Gründungsmitglied, der Hongkong und Shanghai Banking Corporation Limited, die 1865 ins Leben gerufen wurde.

(24.10.2018/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - HSBC-Aktienanalyse von Analyst Ronit Ghose von der Citigroup:Laut einer Aktienanalyse vertritt Ronit Ghose, Analyst bei der Citigroup, in Bezug auf die Aktien der britischen Großbank HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) nur noch eine neutrale Haltung.Nach der jüngsten Kursentwicklung würden die Aktien von HSBC Holdings plc. bestimmte Risikofaktoren widerspiegeln.Die Bewertung sei daher zwar recht attraktiv, dem Titel würden aber im aktuellen makroökonomischen Umfeld Katalysatoren fehlen. Zyklischen wie auch strukturellen Herausforderungen müsse begegnet werden, so der Analyst Ronit Ghose.In ihrer HSBC-Aktienanalyse stufen die Analysten der Citigroup den Titel von "buy" auf "neutral" zurück und reduzieren das Kursziel von 755,00 auf 660,00 GBp.Börsenplätze HSBC-Aktie:Xetra-Aktienkurs HSBC-Aktie:6,91 EUR -4,16% (24.10.2018, 14:19)