Xetra-Aktienkurs HSBC-Aktie:

5,00 EUR +2,04% (27.04.2021, 12:15)



London Stock Exchange-Aktienkurs HSBC-Aktie:

4,335 GBP +2,54% (27.04.2021, 12:21)



ISIN HSBC-Aktie:

GB0005405286



WKN HSBC-Aktie:

923893



Ticker-Symbol HSBC-Aktie:

HBC1



London Domestic Ticker-Symbol HSBC-Aktie:

HSBA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HSBC-Aktie:

HBCYF



Kurzprofil HSBC Holdings plc:



HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) ist eine der größten Banken und einer der größten Finanzdienstleister weltweit. Mit Hauptsitz in London ist das Unternehmen weltweit in 87 Ländern in Europa, Asien, Amerika, dem Mittleren Osten und Afrika aktiv. Die HSBC Holdings bietet eine umfassende Reihe von Finanzdiensten an, darunter personal financial services (inklusive consumer finance), commercial banking, global banking and markets sowie private banking. Benannt wurde die Gruppe nach ihrem Gründungsmitglied, der Hongkong und Shanghai Banking Corporation Limited, die 1865 ins Leben gerufen wurde. (27.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HSBC-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der britischen Großbank HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) unter die Lupe.HSBC sei besser als gedacht ins Jahr 2021 gestartet. So habe das britische Finanzinstitut deutlich mehr verdient als von Analysten erwartet. HSBC habe dabei u.a. von Einsparungen und einer besseren Einschätzung beim Blick auf mögliche Kreditausfälle profitiert. So habe die Bank im ersten Quartal rund 400 Mio. USD aus der Risikovorsorge auflösen können. In den ersten drei Monaten vergangenen Jahres habe das Finanzinstitut wegen der Corona-Krise noch 3 Mrd. USD für Kreditausfälle zurückgestellt.HSBC habe jedoch unter dem Druck niedrigerer Zinsen einen Ertrageinbußen i.H.v. 5% hinnehmen müssen. Die britische Bank mache einen Großteil ihres Geschäfts in Asien. Der maßgebliche Zinssatz im wichtigen HSBC-Markt Hongkong habe im ersten Quartal über weite Strecken so niedrig gelegen wie seit zehn Jahren nicht mehr. Um weniger von Zinsgewinnen abhängig zu sein und mehr von Provisionen profitieren zu können, wolle man sich zukünftig dort verstärkt auf besonders wohlhabende Kunden fokussieren.Die HSBC-Aktie notiere am Dienstag im Plus. Das 52-Wochen-Hoch bei 5,44 Euro sei einigermaßen in Reichweite.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HSBC-Aktie: