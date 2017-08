Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:

19,02 USD (23.08.2017, vorbörslich)



US40434L1052



A142VP



7HP



HPQ



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise.

(23.08.2017)

New York (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse von Analyst Ananda Baruah von Loop Capital:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Ananda Baruah, Aktienanalyst bei Loop Capital, die Aktien von HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) im Rahmen einer Ersteinschätzung zum Kauf.Die Analysten von Loop Capital sind der Auffassung, dass der Aktienkurs von HP Inc. steigen kann.Analyst Ananda Baruah geht dank neuer Drucker, Kopierer und 3D Druck-Initiativen von einer Ausweitung der Bewertungsmultiplen aus.In ihrer HP-Aktienanalyse nehmen die Analysten von Loop Capital die Coverage des Titel mit einem "buy"-Rating und einem Kursziel von 23,00 USD auf.Stuttgart-Aktienkurs HP-Aktie:16,17 EUR +2,08% (23.08.2017, 12:44)