Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:

18,57 EUR +6,97% (23.02.2018, 17:12)



NYSE-Aktienkurs HP-Aktie:

22,58 USD +5,54% (23.02.2018, 17:30)



ISIN HP-Aktie:

US40434L1052



WKN HP-Aktie:

A142VP



Ticker-Symbol HP-Aktie Deutschland:

7HP



NYSE Ticker-Symbol HP-Aktie:

HPQ



Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise.





New York (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse von Analyst Jim Suva von der Citigroup:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse spricht Jim Suva, Aktienanalyst bei der Citigroup, weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von HP Inc. (ISIN: US4282361033, WKN: 851301, Ticker-Symbol: HWP, NYSE-Symbol: HPQ) aus.Das abgelaufene Vierteljahr markiere das vierte Quartal in Folge, in dem HP Inc. sowohl im PC- als auch im Drucker-Segment Umsatzwachstum gegenüber dem jeweiligen Vorjahreszeitraum erzielt habe.Das Unternehmen wachse weiterhin stärker als der Markt, so die Citigroup-Analysten. Die Nachfrage im PC-Markt sei derzeit so stark wie seit fünf Jahren nicht mehr.Analyst Jim Suva bestätigt das Kursziel für die HP-Aktie von 27,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HP-Aktie:Xetra-Aktienkurs HP-Aktie:18,40 EUR +5,26% (23.02.2018, 16:35)