Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise. (09.03.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse von Investmentanalyst Ralph Szymczak von der LBBW:Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ).HP Inc. (HP) habe in Q1 die Markterwartungen bei positiven Währungs- und Steuereffekten größtenteils übertroffen. Im Segment Printing Business habe sich HP erneut gut entwickeln können. Die operative Marge sei jedoch aufgrund der Samsung-Druckersparten-Integration leicht auf 15,8% zurückgegangen. Die wichtigen Erträge mit dem Verkauf von Verbrauchsmaterialien hätten ein anhaltend erfreuliches Wachstum von 10% gezeigt.In der Sparte Personal Systems habe HP die Erwartungen dank Marktanteilsgewinnen und anhaltend starker Notebook-Erträge beim Umsatz übertreffen können. Die operative Marge jedoch sei u.a. aufgrund hoher (DRAM-) Komponentenpreise unter dem Vorjahreswert geblieben. Die F&E-Ausgaben seien durch die 3D-Druck-Entwicklung leicht erhöht worden, während die Mittelzuflüsse trotz anhaltend hoher Aktienrückkäufe und leicht steigender Dividendenzahlungen erfreulich ausgefallen seien.Der Ausblick auf das Folgequartal Q2 habe überzeugt. Die Prognosen für 2018 seien u.a. aufgrund positiver Effekte durch die US-Steuerreform sowie der jüngst akquirierte Samsung-Druckersparte und positiven Währungseffekten angehoben worden. Nach der Trennung vom Unternehmenskundengeschäft könne HP sich auf sein PC- und Druckergeschäft fokussieren, wo man weltweit in führender Position über ein umfangreiches Know-how verfüge. Dieses baue HP durch hohe Investitionen und Akquisitionen aus, was sich mittelfristig auch bei seinen Wachstumsinitiativen wie z.B. dem 3D-Druck bezahlt machen sollte.Aufgrund der derzeit schrumpfenden Kernmärkte von HP und Integrations- bzw. Akquisitionsrisiken bekräftigt Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die HP-Aktie mit einem unveränderten Peergroup basierten Kursziel von 22,00 USD. (Analyse vom 09.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HP-Aktie: