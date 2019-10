Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (31.10.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Baumarkt-Holdinggesellschaft HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) unter die Lupe.Die Kaufempfehlungen der Experten für die Aktie von HORNBACH hätten sich in diesem Jahr bestens bezahlt gemacht. Im Februar 2019 nach der Gewinnwarnung bei Kursen um 44 Euro sowie Anfang September bei Kursen um 48 Euro. In ihrem Bericht von vor gut fünf Wochen hätten die Experten die Leser dafür sensibilisiert, dass HORNBACH im 1. Halbjahr des laufenden Wirtschaftsjahres gut unterwegs sei und die Geschäfte brummen würden. HORNBACH habe geliefert und vor allem für das Sommerquartal ordentliche Zahlen verkündet. Das Wachstum des 1. Halbjahres sei sogar so gut gewesen, dass CEO Alfred Hornbach die Prognose für 2019/2020 moderat angehoben habe. Der Umsatz solle im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich wachsen und das bereinigte EBIT um mehr als 20%. Die Delle aus dem Vorjahr sei kuriert. Das Vertrauen in HORNBACH sei zurück.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten, die bisher aufgelaufenen Gewinne in der HORNBACH Holding-Aktie weiter laufen zu lassen. (Analyse vom 31.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:53,80 EUR -0,37% (31.10.2019, 10:53)