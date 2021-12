Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

127,20 EUR +8,72% (08.12.2021, 12:52)



XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

127,30 EUR +11,86% (08.12.2021, 12:41)



ISIN HORNBACH Holding-Aktie:

DE0006083405



WKN HORNBACH Holding-Aktie:

608340



Ticker-Symbol HORNBACH Holding-Aktie:

HBH



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (08.12.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Corona-Boom sei zwar verebbt, doch bei HORNBACH Holding würden die Geschäfte nach wie vor exzellent laufen. Die Baumarktkette sei nach einem starken dritten Quartal noch optimistischer für das Gesamtjahr und überrasche die Börse mit neuen Zielen. Die Aktie drehe mächtig auf. Der "Aktionär"-Tipp sei ein Volltreffer.HORNBACH stelle nunmehr für im noch bis Ende Februar laufenden Geschäftsjahr 2021/22 ein Umsatzwachstum von zwei bis sieben Prozent in Aussicht. Bisher habe der Konzern bei einer Spanne von ein bis fünf Prozent Zuwachs das obere Drittel angepeilt. Im Vorjahr habe HORNBACH knapp 5,5 Milliarden Euro erlöst.Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) der Holding solle nun im aktuellen Geschäftsjahr bei 330 bis 380 Millionen Euro liegen. Zuletzt habe HORNBACH bei einer Spanne von 290 bis 326 Millionen Euro ebenfalls das obere Drittel anvisiert.Damit traue sich HORNBACH in diesem Jahr im besten Fall einen Ergebnisanstieg von mehr als 16 Prozent zu.Die Zahlen und die Prognoseanhebung seien umso beeindruckender, kämpfe auch HORNBACH mit Lieferengpässen und steigenden Rohstoffkosten. Doch der Bedarf an Materialien, um Haus und Garten zu verschönern, sei ungebrochen. HORNBACH überzeuge mit einem Portfolio von über 200.000 Produkten. "Der Aktionär" habe die Aktie im Mai 2020 empfohlen. Performance: 140 Prozent.Gewinne laufen lassen, Stopp auf 100 Euro nachziehen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur HORNBACH Holding-Aktie. (Analyse vom 08.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)