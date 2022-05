XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (19.05.2022/ac/a/nw)



Die für ihre Baumarktkette bekannte HORNBACH Holding (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) blickt trotz einer anhaltend hohen Nachfrage vorsichtig in das neue Jahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung."Das wirtschaftliche Umfeld bleibt weiterhin volatil, was eine präzise Prognose für das Geschäftsjahr 2022/23 deutlich erschwert", habe Finanzchefin, Karin Dohm, gesagt. "Obwohl wir weitere Schließungen im Zuge von Corona-Verordnungen für unwahrscheinlich halten, haben die Herausforderungen im Hinblick auf Inflation, Lieferkette und Produktverfügbarkeit in den letzten Monaten weiter zugenommen." So dürfte der Umsatz zwar leicht zulegen. Der bereinigte Betriebsgewinn (EBIT) werde aufgrund anhaltender geopolitischer Unsicherheiten und der damit verbundenen Preiserhöhungen für Produkte und Dienstleistungen voraussichtlich aber leicht unter dem Rekordwert des abgeschlossenen Geschäftsjahres liegen. 2021/22 habe die HORNBACH Holding die Erlöse um 7,7 Prozent auf knapp 5,9 Mrd. Euro gesteigert und dabei ein EBIT von 362,6 Mio. Euro (plus 11,1 Prozent) sowie einen Überschuss von 244,5 Mio. Euro (plus 21,4 Prozent) erzielt.An der Börse hätten die Neuigkeiten keine großen Wellen geschlagen. Dass der Konzern nach den starken Ergebnissen des Jahres 2021/22 vorsichtigere Töne anschlage, komme angesichts des wirtschaftlich unsicheren Umfelds wenig überraschend. Vergangene Woche hatte das Unternehmen zudem mitgeteilt, seine Dividende für das abgeschlossene Geschäftsjahr ungewöhnlich stark um 40 Cent auf 2,40 Euro erhöhen zu wollen - auch das dürfte Aktionäre bei der Stange gehalten haben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 19/2022)