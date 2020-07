Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie:



XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

83,50 EUR -1,07% (23.07.2020, 16:23)



Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

83,30 EUR -1,07% (23.07.2020, 16:33)



ISIN HORNBACH Holding-Aktie:

DE0006083405



WKN HORNBACH Holding-Aktie:

608340



Ticker-Symbol HORNBACH Holding-Aktie:

HBH



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (23.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Monatelang habe die Aktie des Baumärktebetreibers HORNBACH Holding keiner haben wollen. Doch dann sei die Corona-Pandemie gekommen - und der Titel habe mächtig Gas gegeben. Am Mittwoch sei HORNBACH Holding auf den höchsten Stand seit dem Börsengang geklettert, nachdem die DZ BANK den Wert aufgestuft habe. Wie viel gehe da noch?Für DZ BANK-Analyst Thomas Maul sei Hornbach Holding nun nicht mehr nur eine Halte-, sondern eine Kaufempfehlung. Allerdings falle das Kursziel mit 85 Euro bescheiden aus. Aktuell notiere die Aktie bei 83,30 Euro.Wegen intakter struktureller Wachstumstrends dürfte zwar das positive Umfeld für die Baumarktbranche bestehen bleiben, so Maul. Allerdings seien die guten Perspektiven nun weitgehend im Kurs berücksichtigt.Vom Unternehmen selbst heiße es auf Anfrage des "Aktionär": "Wir verzeichnen weiterhin eine ungewöhnlich hohe Nachfrage. Da die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung immer noch eingeschränkt sind, machen es sich viele Menschen zu Hause gemütlich."Mit einem 2021er KGV von 11 und einem KUV von 0,2 sei HORNBACH Holding immer noch günstig bewertet. Auch wenn die Aktie seit der Empfehlung des "Aktionär" im Mai bereits 55 Prozent zugelegt hat, ist die Story noch nicht ausgereizt, so Andreas Deutsch. Neues Kursziel laute 100,00 Euro. (Analyse vom 23.07.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link