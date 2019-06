Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

44,90 EUR -0,55% (06.06.2019, 13:50)



ISIN HORNBACH Holding-Aktie:

DE0006083405



WKN HORNBACH Holding-Aktie:

608340



Ticker-Symbol HORNBACH Holding-Aktie:

HBH



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (06.06.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding: Seit Ende 2017 im Rückwärtsgang - AktienanalyseHöhere Kosten für Personal und Material haben der HORNBACH-Gruppe (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) im Geschäftsjahr 2018/19 einen deutlichen Gewinnrückgang eingebrockt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Trotz steigender Umsätze (plus 5,3 Prozent) sei das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um fast ein Fünftel auf rund 135 Mio. Euro abgesackt - laut Baumarkt-Chef Albrecht Hornbach ein hausgemachtes Problem. Man habe unter anderem durch höhere Sachkosten und Umbauten etwas über seine Verhältnisse gelebt - das habe zu Übertreibungen geführt. Doch damit solle nun Schluss sein: Mit einem konsequenten Sparkurs wolle das SDAX-Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr wieder deutlich mehr Gewinn machen. Angepeilt sei ein EBIT-Anstieg um mehr als 15 Prozent. Der Konzernumsatz solle dabei erneut um einen mittleren einstelligen Prozentbereich steigen.An der Börse habe das Bekenntnis zu mehr Kosten- und Investitionsdisziplin für wenig Bewegung gesorgt. Die Aktie der HORNBACH Holding habe seit 2017 fast die Hälfte ihres Werts verloren. Das Papier ist mit einem geschätzten KGV von neun und einem KBV von 0,93 auf den ersten Blick alles andere als teuer, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 22/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:45,20 EUR -0,22% (06.06.2019, 12:59)