Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol Deutschland: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (05.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol Deutschland: HBH) unter die Lupe.Der Eigentümerverband Haus & Grund fordere von der Politik eine Wiedereröffnung der Baumärkte. "Für Millionen Menschen, die jetzt zu Hause sind, kann ein kaputter Wasserhahn oder ein kaputtes Fenster schnell zu einem großen Problem werden", habe Verbandspräsident Kai Warnecke der "Bild-Zeitung" gesagt. Bei jedem Problem, das im Haus aufträte, immer einen Handwerker zu rufen, sei teuer und dauere lange. Deswegen verlange Warnecke, dass "allen wieder die Möglichkeiten gegeben werde, in Baumärkte zu gehen".Baumärkte hätten im ersten Lockdown geöffnet bleiben dürfen, was eine Rally bei der HORNBACH Holding-Aktie ausgelöst habe. Weil sich nun in Deutschland eine Verlängerung des aktuellen Lockdowns abzeichne, könnten die Läden noch den ganzen Januar über geschlossen bleiben.Das Chartbild HORNBACH Holding-Aktie trübe sich derweil weiter ein. Das Papier drohe auf den tiefsten Stand seit Sommer 2020 zu fallen und die bedeutende 200-Tage-Linie (74,89 Euro) zu reißen. Dann könnte es schnell zunächst bis auf 70 Euro und dann auf 60 Euro abwärts gehen. Eine Lockdown-Befreiung könnte jedoch alles ändern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie: