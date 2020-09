Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (10.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) unter die Lupe.Kurz habe es so ausgesehen als ob die Hausse der HORNBACH Holding-Aktie vorbei wäre. Aber nun gewinne das Papier der Baumarktkette wieder Momentum und nähere sich dem Rekordhoch bei 96,30 Euro an. Die Kursentwicklung seit dem März-Tief sei atemberaubend. Trotzdem sei HORNBACH Holding im Vergleich mit US-Pendant Home Depot ein Schnäppchen.Das Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA belaufe sich bei HORNBACH Holding auf 5, bei Home Depot jedoch auf 16,3. Das Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz liege im Fall HORNBACH Holding bei 0,5. Home Depot komme hier auf einen Wert von 2,6. Beim Umsatzmultiple komme HORNBACH Holding auf gerade einmal 0,3. Home Depot werde aktuell mit einem KUV von 2,4 bewertet. Nur bei der Profitabilität habe HORNBACH Holding noch Luft: Die Deutschen kämen auf eine EBITDA-Marge von 9,4%, Home Depot aber auf 15,7%.Trotz der Rally sei die HORNBACH Holding-Aktie moderat bewertet. Dreistellige Kurse seien drin. Dabeibleiben, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.09.2020)