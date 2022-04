Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



119,50 EUR +2,84% (21.04.2022, 12:43)



119,50 EUR +2,58% (21.04.2022, 12:24)



DE0006083405



608340



HBH



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (21.04.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der HORNBACH Holding seien am Donnerstag nach einer Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg um rund zwei Prozent auf 118,80 Euro gestiegen - und damit auf ein neues Aprilhoch. Berenberg habe die Bewertung der Papiere in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit "kaufen" und einem Kursziel von 150 Euro aufgenommen.Die Baumarktkette HORNBACH punkte bei den Kunden laut der Privatbank Berenberg mit einem großen Angebot. Die Märkte seien überdurchschnittlich groß, was ein großes Sortiment erlaube, habe Analyst Benjamin Thielmann erklärt. Hinzu kämen niedrige Preise, eine gute Kundenbindung und höhere Umsätze pro Fläche als bei der Konkurrenz. All das spreche für gute Geschäfte, was den Aktien der Hornbach Holding Auftrieb verleihen sollte.Thielmann traue den Papieren damit mittelfristig auch ein Rekordhoch zu, nachdem ihr durch die Corona-Pandemie getriebener Lauf mit einer Bestmarke von gut 140 Euro Anfang Februar zunächst ein Ende gefunden habe. Trotz des jüngsten Rücksetzers würden die Aktien immer noch etwa doppelt so viel wie vor Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang 2020 kosten. Baumärkte würden zu den Corona-Profiteuren zählen, da viele ihre Wohnungen, Häuser und Gärten verschönert hätten.Für HORNBACH spreche laut dem Analysten auch eine starke Marktpräsenz nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Das Unternehmen sei einer der ersten deutschen Baumärkte gewesen, die es in attraktive internationale Märkte gezogen habe. Das habe geholfen, den Rückgang des deutschen Marktes seit den 2000er auszugleichen. Wachstum und Gewinnmargen seien im internationalen Geschäft höher. HORNBACH baue das Filialnetz weiter aus."Der Aktionär" habe die Aktie der HORNBACH Holding im Mai 2020 bei 51,20 Euro zum Kauf empfohlen. Anleger lägen damit bereits mehr als 130 Prozent in Front.Gewinne mit einem Stopp bei 100,00 Euro laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur HORNBACH Holding-Aktie. (Analyse vom 21.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)