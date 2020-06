Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit zirka 64.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 24 Mrd. Euro im Jahr 2018 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse. (18.06.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF: Mit Trump-Bonus - AktienanalyseDie Aktie von HOCHTIEF (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) hat in den vergangenen Tagen kräftig aufgedreht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Hintergrund sei ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg gewesen, wonach die US-Regierung zur Bekämpfung der Corona-Krise eine weitere Billion Dollar über Infrastruktur-Ausgaben in die heimische Wirtschaft pumpen wolle. Zusätzlichen Rückenwind habe es von Analystenseite gegeben: Die Investmentbank Oddo BHF habe HOCHTIEF Anfang der Woche von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 83 auf 100 Euro angehoben. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei bei dem Bauwert attraktiv, so die zuständige Analystin Virginie Rousseau. Das Unternehmen sei eines der am wenigsten unter der Corona-Krise leidenden Unternehmen der Branche.Tatsächlich habe HOCHTIEF die Folgen der Pandemie im ersten Quartal ganz gut weggesteckt. Zwar sei der um Sondereffekte bereinigte Gewinn im Jahresvergleich um rund sieben Prozent auf 123,7 Mio. Euro zurückgegangen. Der Umsatz habe allerdings um sieben Prozent auf 6,2 Mrd. Euro gesteigert werden können. "Im ersten Quartal lief der bei weitem überwiegende Teil des Betriebs an unseren Bau-, Bergbau- und Dienstleistungsstandorten trotz der Corona-Krise weiter", habe Unternehmenschef Marcelino Fernández kommentiert. Insgesamt hätten die Aktivitäten des Konzerns daher im Rahmen der erfolgten Einschränkungen weiter vorangeschritten.Für Aktionäre ebenfalls nicht uninteressant: HOCHTIEF gehöre zu den wenigen Unternehmen, die derzeit Aktien zurückkaufen würden. Zudem werde der Baukonzern trotz Corona-Krise Anfang Juli wie geplant eine 16 Prozent höhere Dividende von 5,80 Euro für das Jahr 2019 an seine Anteilseigner ausschütten. Zumindest eine Seitwärtsbewegung sollte daher machbar sein. (Ausgabe 24/2020)Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie:Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:79,40 EUR +0,32% (18.06.2020, 10:48)