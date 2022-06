Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

57,48 EUR -0,31% (09.06.2022, 09:19)



XETRA-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

57,78 EUR -4,46% (09.06.2022, 09:05)



ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



NASDAQ OTC-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit ca. 34.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 21 Mrd. Euro im Jahr 2021 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer Eins im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. (09.06.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Baukonzern HOCHTIEF wolle sich im Zuge der vollständigen Übernahme der australischen Tochter Cimic neues Geld besorgen. Dazu habe die Gesellschaft am Vorabend eine Kapitalerhöhung angekündigt. Wie HOCHTIEF heute Morgen mitgeteilt habe, würden gut sieben Millionen neue Aktien zu einem Preis von 57,50 Euro verkauft.Ferner heiße es, dass der Mutterkonzern ACS 85 Prozent der 7,06 Millionen neuen Aktien übernehmen werde. Die anderen 15 Prozent seien in einer Privatplatzierung ausschließlich Unternehmen und institutionellen Investoren angeboten worden.Der Nettoerlös der Kapitalerhöhung solle zur Stärkung der Eigenkapitalbasis verwendet werden, indem ein Teil der für die vollständige Übernahme von Cimic aufgenommenen Finanzierung zurückgeführt werde.HOCHTIEF habe die vollständige Übernahme von Cimic Ende Februar bekannt gegeben. Für die restlichen gut 20 Prozent würden die Deutschen 22 Australische Dollar je Anteilschein bieten. Umgerechnet sei das Paket knapp eine Milliarde Euro schwer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie: