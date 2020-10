Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit zirka 64.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 24 Mrd. Euro im Jahr 2018 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.HOCHTIEF.de/presse. (19.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baukonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) unter die Lupe.Das Papier des Essener Konzerns profitiere am Montag von einem Deal mit dem Hedgefonds Elliott, dem Investmentvehikel der berüchtigten Heuschrecke Paul Singer. Wie erwartet habe sich Elliott mit der HOCHTIEF-Tochter Cimic auf den Kauf der Hälfte der Anteile am Minenausrüster Thiess geeinigt. Cimic erhoffe sich Barzuflüsse von 1,7 bis 1,9 Mrd. AUD (Australische Dollar; umgerechnet ca. 1,03 bis 1,15 Mrd. Euro) und wolle so seine Bilanz verbessern. 50% von Thiess würden bei Cimic bleiben.HOCHTIEF halte 77,4% an Cimic und profitiere somit ebenfalls von dem Deal. Die Beteiligung sei mittlerweile 3,35 Mrd. Euro wert und decke damit etwa zwei Drittel des gesamten Börsenwerts des Essener Baukonzerns ab.Die Entwicklung bei Cimic bleibe mitentscheidend für die Kursentwicklung der HOCHTIEF-Aktie. Auch wenn die Zahlen des MDAX-Konzerns und v.a. die weiter fehlende Prognose nicht hätten überzeugen können, seien die Aussichten für die Baubranche gut. Durch die staatlichen Konjunkturprogramme dürfte viel Geld in den Sektor fließen. Die Bewertung der HOCHTIEF-Aktie sei zudem attraktiv. Anleger könnten zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2020)Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie:Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:68,50 EUR +1,63% (19.10.2020, 11:47)