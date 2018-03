Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

153,70 EUR +0,16% (15.03.2018, 08:55)



ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) zählt zu den am stärksten globalisierten Baukonzernen der Welt. Der Konzern ist in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur, Energieinfrastruktur und soziale/urbane Infrastruktur sowie im Minen-, PPP- und Servicegeschäft tätig.



Mit ca. 54.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von 22 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2017 ist HOCHTIEF weltweit präsent: In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbaugeschäft, vor allem im Verkehrswegebau. HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Mehr Informationen unter www.hochtief.de/presse. (15.03.2018/ac/a/d)







Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktie: Steigende Tendenz könnte sich fortsetzen - AktienanalyseDie im MDAX enthaltene Aktie von HOCHTIEF (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) haussierte zur Wochenmitte mit einem Plus von fast fünf Prozent, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Händler hätten dabei auf die Entwicklung um den spanischen Autobahn-Betreiber Abertis verwiesen. Hier solle es zum gemeinsamen Gebot von ACS, dem italienischen Wettbewerber Atlantia und HOCHTIEF kommen. Man habe eine vorläufige Einigung erzielt, habe Atlantia mitgeteilt. Details zur Vereinbarung seien noch nicht genannt worden. Erst letzte Woche hätten ACS und Atlantia von Verhandlungen zwischen beiden Konzernen über ein gemeinsames Gebot berichtet. Ziel sei es, einen Bieterstreit zu vermeiden. ACS-Tochter HOCHTIEF sei im Oktober ins Rennen um Abertis eingestiegen und habe ein Angebot des italienischen Mautstraßen-Betreibers Atlantia übertrumpft.Anfang der Woche habe die spanische Börsenaufsicht dieses Gebot genehmigt. Die HOCHTIEF-Offerte habe Abertis mit 18,6 Milliarden Euro und somit höher als das Atlantia-Gebot über 16,3 Milliarden Euro bewertet. Die Meldung über die Einigung, ein gemeinsames Gebot abzugeben, habe sich auch in den Aktien niedergeschlagen. Anfang Februar habe die HOCHTIEF-Aktie bei 129,20 Euro ihr Tief erreicht, sei seitdem aber wieder angestiegen und habe mit dem Schwung der gestrigen Meldung auch die bei 148,80 Euro verlaufende 200-Tage-Linie wieder überwinden können. Nach dem höchsten Stand seit November, einem neuen Jahreshoch, könnte sich die steigende Tendenz mit einer nun freundlicheren Stimmung in der HOCHTIEF-Aktie bis zu den Vorjahreshochs um 173 Euro fortsetzen, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 15.03.2018)Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie:Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:153,90 EUR +4,98% (14.03.2018, 17:35)