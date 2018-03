Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) zählt zu den am stärksten globalisierten Baukonzernen der Welt. Der Konzern ist in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur, Energieinfrastruktur und soziale/urbane Infrastruktur sowie im Minen-, PPP- und Servicegeschäft tätig.



Mit ca. 54.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von 22 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2017 ist HOCHTIEF weltweit präsent: In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbaugeschäft, vor allem im Verkehrswegebau. HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Mehr Informationen unter www.hochtief.de/presse. (09.03.2018/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:

Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Essener Baukonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) von 147 auf 156 Euro.

Der Mutterkonzern ACS und die italienischen Atlantia würden sich eigenen Angaben zufolge in Gesprächen über ein gemeinsames Vorgehen beim spanischen Mautstraßenbetreiber Abertis befinden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Eine Einigung zwischen HOCHTIEF/ACS und Atlantia sei im Vergleich zur Ist-Situation eine Verbesserung für die Aktionäre des Essener Baukonzerns. Die Risiken eines Bieterkampfes seien gesunken. Die Synergieerwartung seitens HOCHTIEF erachte Diermeier als sehr optimistisch.

Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die HOCHTIEF-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 147 auf 156 Euro angehoben. (Analyse vom 09.03.2018)