Kurzprofil HOCHDORF Holding AG:



Die HOCHDORF-Gruppe (ISIN: CH0024666528, WKN: A0MYT7, Ticker-Symbol: 1Z3, SIX Swiss Exchange-Symbol: HOCN) zu den Schweizer Marktleadern im Bereich Entwicklung, Herstellung und Vermarktung wertvoller Nahrungsmittel und Ingredienzen aus Milch. Die HOCHDORF-Gruppe ist stolz, mit ihrer Arbeit weltweit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit von Babys, Kindern und Erwachsenen jeden Alters zu leisten.



Die HOCHDORF-Gruppe ist in den Bereichen Food Solutions sowie Baby Care tätig und beschäftigt rund 400 Mitarbeitende. Ihre Produkte werden weltweit in über 90 Ländern verkauft. Zu ihren Kunden zählen die Lebensmittelindustrie sowie der (Detail-)Handel. (14.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HOCHDORF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HOCHDORF Holding AG (ISIN: CH0024666528, WKN: A0MYT7, Ticker-Symbol: 1Z3, SIX Swiss Exchange-Symbol: HOCN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.HOCHDORF habe im vergangenen Jahr dank Sondereffekte wieder schwarze Zahlen geschrieben. Erlösseitig sei der Schweizer Milch-Verarbeiter allerdings unter den Prognosen geblieben und auch das operative Ergebnis habe die Markterwartungen verfehlt. Die Anleger würden dennoch die Entwicklung goutieren und die Aktie nach oben schnellen lassen.HOCHDORF habe 2021 Umsätze in Höhe von 303,5 Millionen Schweizer Franken erzielt - das sei rund ein Prozent weniger als im Vorjahr. Auch die von Bloomberg befragten Analysten seien mit 304 Franken von einem etwas höheren Wert ausgegangen.Das operative Ergebnis (EBIT) habe zwar mit 6,5 Millionen Franken wieder in der Gewinnzone gelegen, nachdem im Corona-Jahr 2020 Miese von rund 68 Millionen Franken angehäuft worden seien. Hierzu hätten allerdings vor allem der Verkauf des Areals in Hochdorf, der rund 50 Millionen Franken eingebracht habe, beigetragen. Die Experten hätten außerdem mit einem Plus von 10,1 Millionen Franken gerechnet. Unter dem Strich seien 2,6 Millionen Franken hängen geblieben - im Vorjahr habe ein Verlust von 70,3 Millionen Franken zu Buche gestanden.Hintergrund: Vor allem die Geschäfte mit Babynahrung seien nicht wie erwartet gelaufen. In diesem Segment habe im vergangenen Jahr ein Umsatzrückgang von 15 Prozent auf 85 Millionen Franken zu Buche gestanden. Ursächlich dafür seien die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Restriktionen. Auch die erhöhten Preise könne man bis dato noch nicht vollumfänglich an die Kunden weitergeben, erkläre das Unternehmen.Die Aktie gewinne am Montag mehr als sieben Prozent auf 41,35 Franken - die Anleger würden offenbar die Rückkehr in die Gewinnzone goutieren.Die Zahlen seien eher enttäuschend. Auch der Blick auf die Bewertung des Milch-Verarbeiters liefere kein Kaufargument, da dessen 2022er KGV von 15 exakt dem Gewinnmultiple der Peer-Group entspreche. Kurzum: Ein Neueinstieg dränge sich aktuell nicht auf, zumal auch die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs noch nicht abzusehen seien. Wer allerdings investiert ist, kann auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung spekulieren, sollte aber seine Position mit engem Stopp absichern, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur HOCHDORF-Aktie. (Analyse vom 14.03.2022)