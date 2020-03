Xetra-Aktienkurs HHLA-Aktie:

Kurzprofil HHLA AG:



Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF) bildet mit effizienten Containerterminals, leistungsstarken Transportsystemen, umfassenden Logistikdienstleistungen und ihren Logistikimmobilien ein komplettes Netzwerk zwischen Überseehafen und europäischem Hinterland. So entstehen logistische Ketten, die das Klima schonen und Voraussetzung für die Entwicklung der Weltwirtschaft sind.



Der HHLA Konzern wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in die Teilkonzerne Hafenlogistik und Immobilien gegliedert. Für den Börsengang im November 2007 wurde das hafenbezogene Kerngeschäft der HHLA, die Hafenlogistik, in dieser neu geschaffenen Struktur gebündelt. Die an der Börse notierten A-Aktien sind dem Teilkonzern Hafenlogistik zuzuordnen und vermitteln eine Beteiligung allein am Ergebnis und Vermögen dieser Geschäftsaktivitäten.



Der Teilkonzern Hafenlogistik umfasst die Segmente Container, Intermodal und Logistik. Im Rahmen der Neugliederung des Konzerns wurde der Bereich Holding/Übrige ebenfalls dem Teilkonzern Hafenlogistik zugeordnet, stellt gemäß internationaler Rechnungslegungsgrundsätze (International Financial Reporting Standards - IFRS) jedoch kein eigenständiges Segment dar. Der Bereich umfasst die Konzernholding mit zentralen Funktionen wie z.B. Finanzen und Controlling, Personalmanagement, IT etc. Zudem sind diesem Bereich die hafenumschlagspezifischen Immobilien der HHLA sowie der Betrieb von Schwimmkränen zugeordnet.



Der Teilkonzern Immobilien umfasst die nicht-hafenumschlagspezifischen Immobilien der HHLA, d.h. die Immobilien der Hamburger Speicherstadt und der Fischmarkt Hamburg-Altona GmbH. Die Entwicklung und das wirtschaftliche Ergebnis des Teilkonzerns Immobilien, der u.a. auch Zielen der Stadtentwicklung Rechnung trägt, werden von den S-Aktien abgebildet. Diese Aktien werden nicht an der Börse gehandelt und befinden sich über die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH zu 100% im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). (25.03.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - HHLA-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hafenbetreibers Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF) weiterhin mit "halten" ein.HHLA habe mit den Geschäftsjahreszahlen 2020 im Rahmen der Unternehmensprognose aber unterhalb der Planung des Analysten gelegen. Der Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 (HV am 10. Juni) sehe eine verringerte Ausschüttung von EUR 0,70 (Vj.: EUR 0,80) je Aktie vor.Das Management erwarte, dass Umsatz und EBIT im Teilkonzern Hafenlogistik stark unter dem Vorjahreswert liegen würden. Der Hafenbetreiber werde sich daher verstärkt auf die finanzielle Steuerung und die Sicherung der Liquidität, die nach aktueller Einschätzung ausreichen werde, fokussieren. Zudem werde ein großes Augenmerk auf den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter und die Aufrechterhaltung des Betriebs der systemrelevanten kritischen Infrastrukturen gelegt.Wie viele andere Unternehmen stehe auch HHLA vor großen Herausforderungen durch die Corona-Krise. Fest stehe: Das operative Geschäft werde in diesem Jahr deutlich schrumpfen. In welchem Ausmaß dies geschehen werde und wie lange die Situation anhalte, sei aber noch völlig unklar. Für 2021 erwarte Donie hingegen eine merkliche Erholung, wobei das Niveau von 2019 aber frühestens in 2022 wieder erreicht werden dürfte. Die langfristigen Unternehmensziele seien bestätigt worden.Auf dem aktuell deutlich reduzierten Kursniveau rät Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, aufgrund der anhaltenden Risikosituation und der noch nicht konkret abschätzbaren Auswirkungen die HHLA-Aktie zu halten. Das Zwölf-Monat-Kursziel werde von EUR 26,00 auf EUR 13,00 gesenkt. (Analyse vom 25.03.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "HHLA AG": Keine vorhanden.Börsenplätze HHLA-Aktie: