Tradegate-Aktienkurs HENSOLDT-Aktie:

28,25 EUR +0,18% (22.03.2022, 11:28)



Xetra-Aktienkurs HENSOLDT-Aktie:

28,10 EUR +1,63% (22.03.2022, 11:11)



ISIN HENSOLDT-Aktie:

DE000HAG0005



WKN HENSOLDT-Aktie:

HAG000



Ticker-Symbol HENSOLDT-Aktie:

HAG



Kurzprofil HENSOLDT AG:



HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) ist ein deutscher Champion für Verteidigungs- und Sicherheitssensorlösungen mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München. In Europa ist HENSOLDT das größte auf Verteidigungs- und Sicherheitselektronik spezialisierte Haus mit Spitzenpositionen bei erfolgskritischen Verteidigungs- und Nicht-Verteidigungseinsätzen (Quelle: Renaissance Strategic Advisors).



Als führender reiner Verteidigungs- und Sicherheitselektronikspezialist in Europa bietet HENSOLDT mit einem plattformunabhängigen Konzept (Quelle: Renaissance Strategic Advisors) einer breiten Kundenbasis Spitzentechnologien an. Das Portfolio umfasst Sensorlösungen in den Bereichen Radar, elektronische Kriegsführung, Avionik (elektronische Systeme, die in Flugzeugen verwendet werden, wie z.B. Crash-Recorder) und Optronik (elektro-optische Systeme, wie z.B. Wärmebildgeräte). Die Produkte werden zum Schutz von Verteidigungsplattformen, kritischen Infrastrukturen, zivilen Einrichtungen und Wildtieren eingesetzt.



HENSOLDT kombiniert ein stabiles, kundenfokussiertes Geschäftsmodell auf Basis plattformunabhängiger Lösungen mit attraktiven Margen und vielversprechendem Wertzuwachs. Die Technologie und Produkte sind in vier Geschäftsbereiche gegliedert: (i) Radar, IFF & COMMS, (ii) Spectrum Dominance & Airborne Solutions, (iii) Customer Solutions und (iv) Optronics. Häufig bietet HENSOLDT jedoch eine Vielzahl der Produkte aus verschiedenen Geschäftsbereichen für eine bestimmte Plattform an oder kombinieren Technologien, um ein integriertes Produkt zu schaffen. Um das breite Produktangebot zu vervollständigen und maßgeschneiderte Konzepte zu gewährleisten, unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit einem integrierten Logistik- und Service-Angebot.



HENSOLDT ist in den Bereichen Luft, Land, See und Sicherheit tätig. (22.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HENSOLDT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HENSOLDT AG (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) unter die Lupe.Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine würden die Verteidigungsausgaben in Europa steigen. Allein Deutschland statte die Bundewehr mit einem Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro aus. Davon würden vor allem Rüstungsaktien wie HENSOLDT oder Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000) profitieren. Analysten zufolge hätten beide Titel nach der Rally weiter Luft nach oben.JPMorgan habe in einer Branchenstudie von einer "neuen Ära der Rüstungsausgaben" im Zuge des Ukraine-Kriegs gesprochen. Die US-Investmentbank habe deshalb die Gewinnprognose für HENSOLDT in den Jahren 2023 bis 2025 um bis zu 53 Prozent erhöht. Die Analysten würden das Papier erst bei 30 Euro für fair bewertet halten, nachdem das Kursziel zuvor bei 22,50 Euro gelegen habe. Das Rating laute weiterhin "overweight".Die Rheinmetall-Aktie sei am Montag auf ein neues Rekordhoch geklettert. Angetrieben worden sei der Titel von einigen positiven Analystenstudien. Im Durchschnitt würden die Experten ein Kursziel von 187,50 Euro für die Aktie ausgeben. 15 von insgesamt 17 Analysten, die bei der Nachrichtenagentur Bloomberg gelistet seien, würden zum Kauf raten. Nur zwei würden empfehlen, die Aktie zu halten.Rüstungsaktien stünden bei Anlegern derzeit hoch im Kurs. Die aktuelle Entwicklung in der Ukraine und die Aussicht auf neue Großaufträge könnten für weitere Impulse sorgen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HENSOLDT-Aktie: