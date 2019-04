"Der Aktionär" bleibe zuversichtlich: Mit dem Sprung über den horizontalen Widerstand habe die Aktie ein frisches Kaufsignal generiert. Das erste Kursziel liege weiter im Bereich um 45 Euro. Auf Sicht von 18 Monaten könnte die HELMA Eigenheimbau-Aktie sogar wieder die historischen Höchststände ins Visier nehmen, so Michael Schröder. (Analyse vom 23.04.2019)



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (23.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) unter die Lupe."Der Aktionär" habe Anfang April erklärt, dass der HELMA Eigenheimbau, der "Hot-Stock der Woche" aus Ausgabe 13/19, schon bald wieder ins Rampenlicht rücken könnte. Die Empfehlung liege mittlerweile knapp 20 Prozent im Plus. Doch das dürfte erst der Anfang einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung gewesen sein.HELMA Eigenheimbau habe die Grundlagen geschaffen, wieder auf den langjährigen Wachstumspfad zurückzukehren. Nach Veröffentlichung des Geschäftsberichts vor wenigen Tagen befinde sich der Vorstand aktuell auf Roadshow. Mit der attraktiven Grundstückspipeline und der Aussicht auf prozentual zweistellige Ergebniszuwächse im Gepäck sollte es gelingen, neue Investoren von der Gesellschaft zu überzeugen.Die Analysten vom Bankhaus Metzler hätten ihre Einschätzung bereits von "Sell" auf "Buy" gedreht und das Kursziel von 37 auf 50 Euro angehoben.Nachdem die Ergebnisentwicklung im Jahr 2017 erstmals seit langer Zeit stagniert habe, habe die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr den langjährigen Wachstumspfad wieder aufgenommen. Bei noch rückläufigen Umsätzen von 253,3 Millionen Euro (Vorjahr: 267,4 Millionen Euro) sei das Vorsteuerergebnis (EBT) um 11% auf 21,2 Millionen Euro gestiegen.Die Auftragseingänge seien gegenüber dem Vorjahr um 13,5 Prozent auf rund 278 Millionen Euro gestiegen. Die Aufträge sollten mit dem geplanten Vertriebsstart weiterer Projekte aus dem Ferienimmobilienbereich noch weiter zulegen. Auf dieser Basis sollte die Rückkehr zum Umsatzwachstum sowie parallel dazu ein weiterer Ausbau der Ergebnismargen erreicht werden.Auch der mittelfristige Ausblick mache Lust auf mehr: Denn der Bauträgerbereich weise bereits einen umfangreichen Bestand an Baugrundstücken auf, auf denen insgesamt über 3.300 Einheiten mit einem Umsatzpotenzial von mehr als 1,35 Milliarden Euro errichtet werden könnten. "Davon wird, ein einigermaßen stabiles Marktumfeld vorausgesetzt, ein Großteil innerhalb der nächsten fünf Jahre realisiert werden können", so Janssen. Daraus resultiere in diesem Segment ein durchschnittliches Umsatzvolumen von rund 270 Millionen Euro pro Jahr. Zudem solle das Baudienstleistungsgeschäft (individuelles Einfamilienhaus auf dem Grundstück des Kunden) mittelfristig weitere 100 Millionen Euro jährlich zum Umsatz beitragen. HELMA erwarte daher mittelfristig einen Gruppenumsatz von deutlich über 300 Millionen Euro pro Jahr auf einem hohen Profitabilitätsniveau.