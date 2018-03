Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

38,45 EUR +0,13% (20.03.2018, 11:33)



Xetra-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

38,60 EUR 0,00% (20.03.2018, 10:43)



ISIN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

DE000A0EQ578



WKN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

A0EQ57



Ticker-Symbol HELMA Eigenheimbau-Aktie:

H5E



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (20.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E).Gemäß vorläufigen Zahlen habe die HELMA Eigenheimbau den dynamischen Wachstumskurs der vergangenen Geschäftsjahre (CAGR 2008-2017: 19,8%) in 2017 nicht fortsetzen können. Die Umsatzerlöse in Höhe von 267,42 Mio. Euro (VJ: 263,84 Mio. Euro) seien dabei auf dem Niveau des Vorjahres geblieben. Der Geschäftsbereich Baudienstleistungen habe sich dabei parallel zum, von einer rückläufigen Anzahl der Baugenehmigungen (-7,2%) geprägten Gesamtmarkt, entwickelt und einen Umsatzrückgang in Höhe von -7,4% auf 85,07 Mio. Euro (VJ: 91,86 Mio. Euro) verzeichnet. Das margenstärkere und bedeutendere Bauträgersegment habe hingegen insbesondere von den in den vergangenen Geschäftsjahren gewonnenen Ferienimmobilienprojekten profitiert und umsatzseitig um 6,1% auf 181,47 Mio. Euro (VJ: 171,09 Mio. Euro) zugelegt.Trotz des leichten Umsatzanstiegs sowie der zunehmenden Bedeutung des Bauträgersegments im Umsatzmix, weise die HELMA einen leichten EBIT-Rückgang auf 20,23 Mio. Euro (VJ: 21,66 Mio. Euro) aus, was einer rückläufigen EBIT-Marge auf 7,6% (VJ: 8,2%) entspreche. Insgesamt habe die Gesellschaft damit die im Vorfeld kommunizierte Guidance einer EBIT-Marge in Höhe von 7 bis 10% erreicht. Das um den Abgang aktivierter Zinsen bereinigte EBIT sei mit 22,13 Mio. Euro (VJ: 22,20 Mio. Euro) auf Vorjahresniveau gewesen.Die künftige Unternehmenskommunikation sowie auch die Formulierung der künftigen Unternehmens-Guidance würden auf das Vorsteuerergebnis (EBT) ausgerichtet. Das EBT habe dabei in 2017 mit 19,13 Mio. Euro (VJ: 19,57 Mio. Euro) im Rahmen der Analysten-Erwartungen gelegen und von einer weiterhin deutlich rückläufigen Entwicklung der Finanzaufwendungen auf 1,18 Mio. Euro (VJ: 2,11 Mio. Euro) profitiert. In den vergangenen Geschäftsjahren habe die HELMA mehrere Refinanzierungsmaßnahmen durchgeführt, wodurch die Zinslast erheblich verringert worden sei.Folglich würden die Analysten einen Anstieg der EBIT-Marge von zuletzt 7,6% auf bis zu 9,2% im Geschäftsjahr 2020 erwarten. Hiervon ausgehend lägen ihre VorsteuerergebnisSchätzungen (EBT) für die kommenden beiden Geschäftsjahre innerhalb der von HELMA erwarteten Guidance, würden sich jedoch konservativ am unteren Ende der Bandbreite einreihen. Sie würden damit ihre im Januar 2018 an die neue Guidance angepassten Prognosen bestätigen. Ebenfalls unverändert würden sie ihr DCF-Bewertungsmodell belassen, im Rahmen dessen sie einen fairen Wert je Aktie in Höhe von 53,00 Euro ermittelt hätten.Angesichts eines Kursniveaus in Höhe von 38,00 Euro vergeben Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" für die HELMA Eigenheimbau-Aktie. Das Kursziel laute nach wie vor 53,00 Euro. (Analyse vom 20.03.2018)