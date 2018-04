Tradegate-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (18.04.2018/ac/a/nw)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) waren zuletzt auffällige Insiderkäufe zu beobachten.Vorstand Gerrit Janssen hat am 17.04.2018 ein Paket von rund 976 HELMA Eigenheimbau-Aktien zum Kurs von 35,00 EUR und am 16.04.2018 24 Stück zum Kurs von 34,55 EUR erworben, wobei das Transaktionsvolumen entsprechend bei 34.160,00 EUR und 829,20 EUR lag. Janssen hat schon im Januar HELMA Eigenheimbau-Aktien für 61.169 EUR gekauft.Wie die HELMA Eigenheimbau AG am 12.04.2018 mitgeteilt hat, weist das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2017 im Einzelabschluss nach HGB einen Jahresüberschuss und Bilanzgewinn von 16,3 Mio. EUR (Vj: 9,9 Mio. EUR) aus. Die Gesellschaft plant auf der Basis der weiterhin positiven Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2017 eine Dividendenerhöhung um rund 27% auf 1,40 EUR je Aktie. In seiner Sitzung vom 28. März 2018 stimmte der Aufsichtsrat nach Feststellung des Jahresabschlusses der HELMA Eigenheimbau AG zum 31. Dezember 2017 und der Billigung des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017 der Empfehlung des Vorstands zu, der Hauptversammlung am 06. Juli 2018 die Ausschüttung einer Dividende von 1,40 EUR (Vj: 1,10 EUR) je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen.Xetra-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:35,00 EUR 0,00% (18.04.2018, 15:40)