Börsenplätze HELLA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs HELLA-Aktie:

61,12 EUR -3,26% (16.08.2021, 12:43)



Tradegate-Aktienkurs HELLA-Aktie:

61,00 EUR -3,79% (16.08.2021, 12:58)



ISIN HELLA-Aktie:

DE000A13SX22



WKN HELLA-Aktie:

A13SX2



Ticker-Symbol HELLA-Aktie:

HLE



Kurzprofil HELLA GmbH & Co. KGaA:



HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) ist ein börsennotiertes, global aufgestelltes Familienunternehmen mit über 125 Standorten in rund 35 Ländern. Mit einem Umsatz von 5,8 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2019/2020 sowie 36.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt HELLA zu den weltweit führenden Automobilzulieferern. Spezialisiert auf innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik ist HELLA seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindustrie sowie des Aftermarket. Darüber hinaus entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA im Segment Special Applications Licht- und Elektronikprodukte für Spezialfahrzeuge. (16.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - HELLA-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Automobilzulieferers HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) von 50 auf 60,96 Euro.Der Lippstädter Konzern werde an Faurecia verkauft, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Großaktionärsfamilien hätten sich für die Veräußerung an die Franzosen entschieden, nachdem auch verschiedene andere Möglichkeiten geprüft worden seien. Mit der Übernahme steige Faurecia zum siebtgrößten Automobilzulieferer der Welt auf mit einem Umsatzvolumen von rund 23 Mrd. Euro und mehr als 150.000 Mitarbeitern. Die Bewertung von HELLA belaufe sich auf knapp 7 Mrd. Euro. Angeblich hätten auch Knorr-Bremse, Plastic Omnium und Mahle grundsätzliches Interesse an einer HELLA-Übernahme gezeigt. Demnächst werde auch den restlichen Aktionären ein Übernahmeangebot unterbreitet, dessen Bruttoangebotspreis bei 60,96 Euro liegen solle. Der Angebotspreis entspreche einem Aufschlag von 33% gegenüber dem Schlusskurs vom 26.04.2021 bzw. von 24% auf der Grundlage des gewichteten durchschnittlichen Aktienkurses der letzten drei Monate bis zum 26.04.2021.Da das Übernahmeangebot noch nicht vorliegt, bleibt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, zunächst bei seiner Halteempfehlung für die HELLA-Aktie und hebt das Kursziel von 50 auf 60,96 Euro an. (Analyse vom 16.08.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "HELLA GmbH & Co. KGaA": Keine vorhanden.