Kurzprofil HAEMATO AG:



Die HAEMATO AG (ISIN: DE000A289VV1, WKN: A289VV, Ticker-Symbol: HAEK), 1993 gegründet, ist ein börsennotiertes pharmazeutisches Unternehmen. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard (Open Market) notiert und hat ihre Geschäftsadresse in Schönefeld.



Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten patentfreier und patentgeschützter Arzneimittel. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten. (14.06.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - HAEMATO-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der HAEMATO-Aktie (ISIN: DE000A289VV1, WKN: A289VV, Ticker-Symbol: HAEK).Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 habe sich das Bild der HAEMATO AG deutlich verändert. Nachdem die Gesellschaft seit Juli 2020 Teil des M1-Konzerns geworden sei, sei im Dezember 2020 die M1 Aesthetics GmbH erworben worden. Die M1-Tochtergesellschaft sei auf den Einkauf und die Logistik von Arzneimitteln und Produkten aus dem Schönheitsbereich spezialisiert. Kurz- bis mittelfristig sei es geplant, das Produktportfolio um Eigenmarken, insbesondere im Bereich der medizinischen Kosmetik, Spezialpflege oder Nahrungsergänzungsmittel auszuweiten. Die Logik hinter diesem Erwerb sei die Verbindung aus der Handelskompetenz der HAEMATO AG mit der Produktkompetenz der M1 Aesthetics GmbH.Neben dem weiterhin wichtigen angestammten Bereich Parallelimporte, in dem eine Bereinigung der margenschwachen Produkte stattgefunden habe, werde die HAEMATO AG weitere interessante Produktbereiche adressieren. Nachdem der behördliche Audit für den Handel mit margenstarken Betäubungsmitteln erfolgreich bestanden worden sei, plane die Gesellschaft zeitnah ein Lieferantennetzwerk zu etablieren. In diesem Bereich übersteige die Nachfrage deutlich das vorhandene Angebot.Darüber hinaus solle der Schwerpunkt verstärkt auf den höherpreisigen Spezialpharmazeutika und den Bereich der so genannten Biosimilars gelegt werden. Beide Produktgattungen würden deutlich höhere Margen als Parallelimporte aufweisen. Opportunistisch sollten auch kurzfristige Trends bedient werden. So habe die Gesellschaft im März 2021 die Sonderzulassung für den Vertrieb eines Corona-Laientests erhalten.Die stärkere Konzentration auf margenstarke Produktbereiche finde sich bereits in den operativen Kennzahlen des ersten Quartals 2021 wieder. Nachdem im Geschäftsjahr 2020 ein Umsatzwachstum in Höhe von +20,5% auf 238,33 Mio. Euro (VJ: 197,84 Mio. Euro) und ein EBIT-Anstieg auf 1,63 Mio. Euro (VJ: -0,02 Mio. Euro) erwirtschaftet worden sei, habe im ersten Quartal 2021 eine besonders überproportionale Ergebnisentwicklung ausgewiesen werden können. Bei einem Umsatzanstieg in Höhe von +21,9% auf 73,9 Mio. Euro (VJ: 60,6 Mio. Euro) habe sich das EBIT auf 2,43 Mio. Euro (VJ: 0,54Mio. Euro) verbessert und damit sogar bereits spürbar oberhalb des Wertes des Gesamtjahres 2020 gelegen. Hier seien die Effekte aus dem Vertrieb des Covid-19-Laientests noch nicht enthalten, denn der Bereich "Diagnostika" habe erst ab April nennenswerte Erlöse beigesteuert.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 52,50 Euro (bisher: 51,30 Euro) ermittelt. Da sie gegenüber der letzten Researchstudie keine Prognoseänderung vorgenommen hätten, sei die Kurszielsteigerung ausschließlich auf den Roll-Over-Effekt zurückzuführen.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die HAEMATO-Aktie. (Analyse vom 14.06.2021)