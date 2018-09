Börsenplätze HAEMATO-Aktie:



Xetra-Aktienkurs HAEMATO-Aktie:

5,26 EUR -1,87% (12.09.2018, 11:56)



ISIN HAEMATO-Aktie:

DE0006190705



WKN HAEMATO-Aktie:

619070



Ticker Symbol HAEMATO-Aktie:

HAE



Kurzprofil HAEMATO AG:



Die HAEMATO AG (ISIN: DE0006190705, WKN: 619070, Ticker-Symbol: HAE), 1993 gegründet, ist ein börsennotiertes pharmazeutisches Unternehmen. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard (Open Market) notiert und hat ihre Geschäftsadresse in Schönefeld.



Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten patentfreier und patentgeschützter Arzneimittel. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten. (12.09.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - HAEMATO-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der HAEMATO-Aktie (ISIN: DE0006190705, WKN: 619070, Ticker-Symbol: HAE).Die HAEMATO AG habe in den ersten sechs Monaten 2018 mit Umsatzerlösen in Höhe von 143,75 Mio. EUR (VJ: 138,82 Mio. EUR) die zum Gesamtjahr 2017 erreichte Rückkehr auf den Wachstumspfad untermauert. Die zunehmende Wachstumsdynamik bei den HAEMATO-Umsätzen werde insbesondere auf Quartalsebene gut sichtbar. Während im ersten Quartal 2018 noch ein Umsatzwachstum in Höhe von 2,8% erreicht worden sei, habe dieses im zweiten Quartal mit 4,3% bereits deutlich höher gelegen. Weiterhin profitiere dabei die Gesellschaft, als Parallelimporteur von Arzneimitteln, von einer zunehmenden Nachfrage nach preisgünstigen Präparaten. Mit dem direkten Zugang zu rund 4.800 Apotheken habe sich die HAEMATO AG hierbei eine umfangreiche Vertriebsbasis aufgebaut.Der freie Cashflow habe mit 8,12 Mio. EUR (1.HJ 17: -2,91 Mio. EUR) aufgrund der Veräußerung von als kurzfristig klassifizierten Wertpapieren sogar deutlich höher als der operative Cashflow gelegen. Infolge dessen hätten die liquiden Mittel mit 14,56 Mio. EUR (31.12.17: 6,47 Mio. EUR) deutlich oberhalb des Wertes zum Jahresende 2017 gelegen. Nach dem Stichtag sei allerdings die Dividendenzahlung in Höhe von 6,59 Mio. EUR erfolgt, was wiederrum zu einer Reduktion der liquiden Mitteln geführt habe.Erwähnenswert sei zudem die weitere ergebnisbedingte Verbesserung des Eigenkapitals auf 75,97 Mio. EUR (31.12.17: 70,93 Mio. EUR). Die dazugehörige EK-Quote in Höhe von 61,8% (31.12.17: 58,1%) sei ausgesprochen hoch und biete weiteres Wachstumspotenzial. Diese werde nach dem Bilanzstichtag sogar noch höher ausfallen, nachdem die HAEMATO AG die noch ausstehenden Genussscheine in Höhe von 5,21 Mio. EUR in Form von HAEMATO-Aktien zurückgeführt habe. Dieser Debt-to-Equity-Swap habe nicht nur eine Reduktion der Nettofinanzverschuldung zur Folge, das Eigenkapital sei zudem durch die entsprechende Neuausgabe von Aktien geklettert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link